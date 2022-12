Portugal: Burros com GPS vão ajudar a prevenir incêndios

Burros, GPS e incêndios são três palavra que não tinha qualquer relação entre elas... até agora! É verdade que o tempo não é de incêndios, mas é fundamental começar-se a pensar em novas estratégias para o próximo ano.

Em Portugal, vai haver burros com GPS que vão ajudar a prevenir incêndios.

Incêndios: Burros vão ser monitorizados por GPS

Em Miranda do Douro, os burros vão ser utilizados para ajudar na prevenção e combate de incêndios florestais. Cada animal irá ter instalado um GPS, para acompanhamento dos seus movimentos, permitindo que a sua localização seja monitorizada a cada instante.

Este é um projeto é coordenado pela Associação para o Estudo e Proteção do Gado Asinino (AEPGA), num projeto-piloto da Brigada Florestal Animal que pretende, através do uso destes animais, proteger as manchas com elevada carga de combustível.

Para Sara Pinto, bióloga da AEPGA, “Em termos práticos, os burros têm a função de comer a matéria vegetal em locais de difícil acesso; os burros acedem a pontos onde as máquinas não conseguem chegar”.

Segundo revela o CM, por terras mirandesas são registados, por ano, cerca de 100 nascimentos. As fêmeas têm uma maior procura e, por esse motivo, desde 2001 que a associação tenta utilizar os machos para outros fins, como o turismo e, atualmente, como forma de modelar a paisagem na reabilitação de lameiros.

A ideia para utilizar sistemas de GPS nos burros não é propriamente nova. Em Espanha, em 2017, os burros com GPS começaram a ser usados para mapear espaços limpos.