Plataforma de marketing digital cria ferramentas gratuitas para PMEs

Gerir a relação com clientes e potenciais clientes online é um grande desafio para as empresas que estão a começar no marketing digital. Pensar em conteúdos originais, call to action, gerar leads, segmentar contactos e enviar campanhas são algumas das tarefas quotidianas, que podem ser feitas de forma intuitiva, automatizada e com resultados visíveis.

Para auxiliar as pequenas e médias empresas a captar mais contactos, comunicar e converter, a E-goi - empresa de marketing automation - criou o plano Social One, que oferece de forma gratuita uma série de funcionalidades de marketing digital, para auxiliar os empreendedores que estão a dar os primeiros passos no ambiente online.

A ferramenta permite:

criar, agendar e publicar posts nas redes sociais (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter e Google My Business);

inserir formulários do Whatsapp no site da marca, para capturar contactos e iniciar uma conversa com o visitante;

enviar notificações webpush, que aumentam o alcance da comunicação e o tráfego no site;

inserir formulários pop-up, para capturar contactos de acordo com o comportamento do seu visitante no site;

criar landing pages, para recolher informações essenciais sobre a sua audiência;

além de criar e enviar campanhas de e-mail marketing, manter os contactos informados sobre todas as promoções e ofertas.

Segundo o Marketing Manager da E-goi, Marcelo Caruana, o plano Social One tem o objetivo de oferecer uma solução completa para que as empresas paguem apenas pelo que realmente precisam.