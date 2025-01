Operadoras “low cost” já subiram os preços em 2025! E a DIGI?

A entrada da DIGI no mercado nacional levou a que as operadoras "low cost" baixassem o preço. No entanto, como se costuma dizer, foi "sol de pouca dura" e em 2025 já voltaram a aumentar. E a DIGI, será que baixou, aumentou ou manteve?

As operadoras designadas de "low cost" já subiram os preços dos seus serviços em 2025, apesar de manterem as condições. Por outro lado, a DIGI manteve os preços dos seus serviços, "aguentando-se" com preços baixos neste mercado supercompetitivo. As mudanças de valor notaram-se especialmente nos tarifários móveis, pacotes de internet fixa e também nos serviços combinados com TV.

Novos preços das operadoras "low cost"! DiGI mantém...

Amigo (Vodafone)

Móvel : 100 GB e 5.000 minutos: 8 €/mês. Tráfego ilimitado: 10 €/mês.

: Internet fixa : 1 Gbps: 15 €/mês. 1 Gbps + 60 canais de TV: 25 €/mês.

: Pacote combinado : 100 GB móvel: 33 €/mês. Tráfego ilimitado: 35 €/mês.

Uzo (MEO)

Móvel : 200 GB + minutos e 1.000 SMS ilimitados: 10 €/mês.

: Internet fixa + móvel : 1 Gbps: 25 €/mês. 1 Gbps + 70 canais de TV: 35 €/mês.

Woo (NOS)

Móvel : 100 GB e 2.500 minutos: 8 €/mês.

: Internet fixa : 1 Gbps: 15 €/mês (promoção válida até ao final de janeiro).

: Pacote combinado : Fibra + móvel: 25 €/mês. 3-play (fibra, móvel e 60 canais): 35 €/mês.

Segundo refere a ANACOM, a chegada da DIGI ainda não gerou um impacto direto nos preços do setor. No entanto, a menor tendência de mudança de operador pode ter influenciado nesta decisão das operadoras low cost. Em 2025, como já é do conhecimento, a Vodafone e NOS vão manter os preços, enquanto a MEO vão procedeu a atualizações.