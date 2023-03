Muitas horas online geram ansiedade nos adolescentes

Todos nós sabemos que a tecnologia cria dependência e nesse sentido é preciso ter estratégias. Um estudo recente revela que muitas horas online geram adolescentes mais ansiosos.

Um inquérito recente da DECO PROTESTE mostra que os pais nem sempre estão conscientes dos problemas dos filhos. Ansiedade, mudanças de humor e dificuldade em dormir são dos principais problemas devido às muitas horas online. Mas os ataques de raiva e a depressão também fazem parte da lista, refere o estudo.

Entre maio e julho de 2022, a DECO PROTESTE enviou aos pais um questionário online sobre o comportamento dos jovens na net. Obteve 937 respostas válidas. O inquérito para adolescentes entre os 15 e os 17 anos decorreu entre setembro e outubro de 2022. A validação deu 487 respostas, que foram ponderadas de modo a constituírem amostras representativas da população.

Redes sociais: Quais as mais usadas pelos adolescentes?

No que diz respeito a redes sociais, o Instagram é a rede social mais usada pelos jovens com 88%. Segue-se o TikTok com 73% e apenas com 29% está o Facebook. Já do lado dos pais o Instagram também é a rede social mais usada, com 88%, mas o Facebook aparece na segunda posição com 59%.

A criação de uma segunda conta e o bloqueio dos progenitores são recursos citados por mais do dobro dos filhos face aos pais.

