MEO é o melhor nos serviços de Internet fixa e móvel segundo a nPerf

O MEO reafirma o seu compromisso com a excelência em conectividade, vendo consolidada a sua posição de liderança nos relatórios anuais da nPerf, plataforma de medição de qualidade de ligação, em 2024.

Este reconhecimento junta-se a vários outros estudos de performance de redes que destacam o MEO como a principal referência do setor de telecomunicações em Portugal.

Com um desempenho sólido em todas as vertentes de Internet fixa e móvel, o MEO destaca-se como o único operador a liderar simultaneamente os serviços de Internet fixa e móvel, conforme confirmado pelos relatórios da nPerf. Além disso, alcançou, em 2024, a liderança absoluta no serviço 5G.

Liderança em 5G e Internet Móvel

Na categoria da Internet móvel, os resultados da nPerf destacam os avanços significativos do MEO, posicionando-se como a operadora líder em 5G:

Velocidade de download e upload no 5G : registo dos melhores resultados do mercado, com 377,52 Mb/s em download e 47,85 Mb/s em upload.

: registo dos melhores resultados do mercado, com 377,52 Mb/s em download e 47,85 Mb/s em upload. Streaming de vídeo no 5G : destaque pela qualidade superior na transmissão de vídeos, oferecendo uma experiência de visualização fluída e sem interrupções.

: destaque pela qualidade superior na transmissão de vídeos, oferecendo uma experiência de visualização fluída e sem interrupções. Latência no 5G: partilha da posição de menor latência, garantindo uma experiência mai ágil e eficiente para os seus utilizadores.

Desempenho em Internet Fixa

No segmento de Internet fixa, o MEO foi reconhecido pela nPerf como um dos colíderes do mercado, com desempenhos excecionais em várias áreas:

Velocidade de upload : registo da melhor performance do mercado, com uma média de 128,05 Mb/s.

: registo da melhor performance do mercado, com uma média de 128,05 Mb/s. Streaming de vídeo : manteve uma liderança consistente na qualidade da experiência de consumo de vídeos, assegurando um desempenho superior para os seus clientes.

: manteve uma liderança consistente na qualidade da experiência de consumo de vídeos, assegurando um desempenho superior para os seus clientes. Wi-Fi: destacou-se tanto no upload como no streaming em redes sem fios, refletindo o seu compromisso com a melhoria contínua da experiência de conectividade doméstica.

O aumento de 14,4% no desempenho do MEO na internet móvel, em comparação com o ano anterior, é um reflexo claro do seu compromisso constante com a inovação e com a melhoria da experiência do utilizador.

Os relatórios da nPerf de 2024 juntam-se a uma série de estudos e distinções que têm validado a liderança do MEO na qualidade e performance das suas redes. Estes reconhecimentos demonstram a excelência dos serviços prestados e refletem o foco da operadora em garantir a melhor experiência aos seus clientes.

Relatórios disponíveis em: