MEO é a nº1 em Portugal no setor das comunicações

Nunca as com comunicações digitais foram tão necessárias. Numa era de pandemia, tem valido todo o ecossistema de serviços de comunicações disponíveis que nos permitem telefonar, fazer videochamadas, reuniões, ir à escola, etc, etc.

No setor das comunicações, a MEO é a operadora nº1 em Portugal. Conheçam os números.

De acordo com dados enviados ao Pplware, a marca da Altice Portugal, reforça, no 3º trimestre de 2020, a liderança em todos os serviços de comunicações em Portugal, e destaca-se enquanto o operador de eleição dos portugueses.

MEO e os números alcançados…

MEO regista maior quota de mercado no serviço de TV por subscrição (39,9%);

MEO com maior quota de subscritores de serviços em pacote (40,5%);

MEO com quota mais elevada dos serviços móveis ativos (45%);

MEO com maior quota de acessos de banda larga fixa (40,4%);

MEO detém a quota mais elevada de utilizadores de Internet móvel (38,5%);

MEO responsável por 45,1% do total dos acessos principais em serviço telefónico fixo.

De acordo com os últimos relatórios divulgados pela ANACOM, sobre os serviços de comunicações em Portugal no 3º trimestre de 2020, a operadora vê reforçada a sua liderança com o aumento do crescimento do serviço de TV por subscrição, que atinge 39,9% da quota de mercado (+0,3 p.p. face ao mesmo período no ano anterior e +0,5 p.p. do que o segundo operador), com o aumento de quota na oferta de pacotes de serviços de telecomunicações, liderando com 40,5% (+0,1 p.p. relativamente ao trimestre homólogo e +3,7 p.p. do que o segundo operador), e com o crescimento na Internet móvel, 38,5% (+0,2pp face a 2019).

A operadora lidera ainda com a quota mais elevada dos acessos móveis ativos (45%), dos acessos de banda larga fixa (40,4%) e dos acessos principais em serviço telefónico fixo (45,1%).