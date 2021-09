Melhore o SEO do seu website com um Domínio .PT (Parte 2)

Já ouviu falar em SEO (Search Engine Optimization)? Depois de apresentação de alguns conceitos sobre o tema, hoje vamos falar sobre a idade do nome de domínio, autoridade do nome do domínio, privacidade, vantagens de apostar num domínio.PT, etc.

Conhecendo as "regras" de SEO, o seu site irá certamente fazer parte da esfera digital, bem como da dinamização da utilização da Internet no país.

Idade do Nome de Domínio

Em termos de SEO, a Idade do Nome de Domínio é o tempo decorrido a partir do momento em que o seu domínio foi indexado pelos motores de busca. Portanto, caso o seu site tenha sido lançado e, por algum motivo, não o tenha tornado indexável, este não “envelhecerá” e, aos olhos dos motores de busca, será invisível, como se não existisse.

De salientar que este fator, bem como a sua relevância para posicionar um site gera alguma controvérsia. No entanto, aconselhamos, caso esteja a pensar lançar um projeto ou negócio, que considere que:

pode ser vantajoso registar logo o seu domínio, mesmo que o projeto só avance algum tempo depois. Dessa forma, quando lançar o projeto, e se avançar com anúncios no Google ou nas suas Redes Sociais, por exemplo, a indicar que estará disponível brevemente, estará a ganhar “terreno digital;

se comprar domínios a terceiros, especialmente domínios com alguma idade, o Google irá considerar também e Histórico e o anterior detentor do domínio.

Como a idade do domínio não é um fator que consiga propriamente controlar, não se preocupe demasiado com isso, preocupe-se sim com a qualidade do conteúdo e com os backlinks.

Autoridade do Nome de Domínio

A Autoridade do Nome de Domínio, que em inglês corresponde a Domain Authority (DA) diz respeito à relevância do seu website numa determinada área/indústria/nicho.

Por isso, é importante construir credibilidade dentro da área de negócio ou nicho em que se insere, de forma a que possa ser considerado uma referência e, consequentemente, aumentar a autoridade. Quanto maior a pontuação, maiores as probabilidades de melhorar o seu posicionamento. Aconselhamos a que aposte na produção de conteúdo de qualidade e útil para os seus visitantes. Aposte também numa estratégia de backlinks, invista na experiência do utilizador e inclua links internos nas páginas e nos artigos do seu blog, etc.

Histórico e anterior detentor do Nome de Domínio

O Histórico e anterior detentor do Nome de Domínio é um fator de classificação importante. Quando está a lançar o seu site, poderá optar por registar um domínio ou por comprar um domínio já registado a terceiros.

Se optar pela compra a terceiros, faça uma investigação aprofundada!

Imagine que o domínio que está a pensar adquirir tem antecedentes de spam e de malware? Antes de avançar com a compra, investigue, pelo menos, a reputação do domínio, a qualidade dos backlinks, a autoridade dos domínio, o WHOIS etc.

Privacidade do WHOIS

Uma consulta WHOIS fornece informações sobre um domínio específico e sobre o respetivo titular. Com a chegada do RGPD, todos estes dados são considerados pessoais e, como o Google é compliant com este Regulamento, cremos que a empresa respeite a escolha do detentor do nome de domínio em manter ou não os seus dados privados. No entanto, no passado, numa perspetiva de SEO, manter os registos WHOIS privados não era aconselhável, porque poderia significar, aos olhos do Google, que teria algo a esconder.

ccTLDs ou gTLDs?

Antes de mais, vamos clarificar o que são:

TLD : Top Level Domain, tambem conhecidos como extensões de nomes de domínio.

: Top Level Domain, tambem conhecidos como extensões de nomes de domínio. ccTLD : Country Code Top-Level Domain são os domínios de países e permitem-lhe registar o seu domínio na extensão de um determinado país. Alguns exemplos de ccTLD são .pt, .es, .eu, .fr, .de, .cn, .nl, .be, entre outros.

: Country Code Top-Level Domain são os domínios de países e permitem-lhe registar o seu domínio na extensão de um determinado país. Alguns exemplos de ccTLD são .pt, .es, .eu, .fr, .de, .cn, .nl, .be, entre outros. gTLD: Generic Top-Level Domain são os domínios genéricos como .com, .net, .org entre outros.

A escolha entre um ccTLD ou um gTLD irá depender dos objetivos que pretende atingir com a criação do seu site. Por exemplo, se tem um negócio local, a escolha mais assertiva será optar por um ccTLD.

Isto porque este tipo de domínios são utilizados para segmentar geograficamente um determinado site,, tornando-os mais relevantes em termos de SEO local. Há empresas que optam por criar diferentes sites com diferentes ccTLDs para obterem vantagem competitiva em termos de SEO.

Posto isto, já percebe porque é que deve apostar num domínio com extensão .PT?

Porque deve apostar num domínio .PT?

O .PT trata-se de um ccTLD que lhe permite registar o seu domínio com a extensão de Portugal e, consequentemente, irá segmentar geograficamente – em Portugal – o seu negócio, melhorando significativamente o SEO local do seu website, sendo privilegiado nas consultas relevantes para a sua área de negócio.

5 motivos para apostar num domínio .PT

Aposte na Identidade Portuguesa

Contribua para a dinamização digital de Portugal

Melhore o posicionamento do seu negócio nos motores de busca (Google, Bing, …)

Transmita Segurança & Fiabilidade

Resolva os litígios bom entidade competente

Para aprofundar melhor cada um dos motivos apresentados acima e para ficar a par de algumas das regras a considerar no registo de domínios .PT, leia o artigo “5 motivos para registar um domínio .PT”. Poderá também obter informação adicional sobre as regras e proibições no que toca ao Registo de Domínios .PT, bem como quais os SLD’s (second level domain) existem sob .PT existem, quem pode registar e quais as regras, neste artigo.

