Melhore o SEO do seu website com um Domínio .PT (Parte 1)

Já ouviu falar em SEO (Search Engine Optimization)? Neste artigo, iremos abordar os aspetos que necessita de conhecer relativamente ao SEO vs Domínios, em particular dos .PT, de forma a que possa projetar o seu negócio .PT de forma rápida e eficientemente.

Conhecendo as "regras" de SEO, o seu site irá certamente fazer parte da esfera digital, bem como da dinamização da utilização da Internet no país.

Se está a pensar criar presença online para sua empresa ou projeto, tenha em mente que a implementação de técnicas de SEO, mesmo que mais básicas, contribuirão para aumentar a sua visibilidade, e consequentemente, ajudá-lo-á a alcançar sucesso mais rápida e eficazmente.

SEO vs Domínios

Antes de mais, se ainda não está familiarizado com o termo SEO, saiba que esta é a sigla para Search Engine Optimization.

De forma genérica, o SEO diz respeito a um conjunto de técnicas de marketing digital implementadas com o objetivo de aumentar a visibilidade de um website na pesquisa orgânica dos motores de busca, nomeadamente Google, Yahoo, Ask, Bing. No entanto, a maioria dos detentores de websites concentra o seu esforço na otimização para o algoritmo do Google.

Por norma, os fatores de classificação relativos a domínios não são muito abordados ou tidos em conta, motivo pelo qual, a sua importância é frequentemente subestimada. Contudo, acredita-se que ao fornecer-lhe uma visão mais alargada sobre a forma como um domínio pode influenciar o posicionamento do seu website nos motores de busca, poderá tomar uma decisão mais informada na hora de registar o domínio ideal para o seu negócio, e obter melhores resultados na SERP (Search Engine Results Page), de forma mais rápida.

Escolha um domínio SEO-friendly

Como referimos anteriormente, o SEO refere-se a um conjunto de técnicas que são implementadas – para otimizar o seu site para os Motores de Busca – com o objetivo aumentar a da quantidade e da qualidade do tráfego orgânico (não pago).

Para além da escolha e da utilização de palavras-chave ou Keywords ou Termos de Pesquisa que despoletam uma pesquisa por parte de um utilizador, existem outro tipo de técnicas que quando implementadas vão melhorar consideravelmente o ranking do seu website nos mecanismos de pesquisa.

Aquando da escolha de um domínio, existem algumas dicas que pode ter em mente.

1. Opte por um domínio curto e simples

Não é que o tamanho de um nome de domínio seja assim tão relevante no que respeita a SEO, no entanto é relevante para a experiência do utilizador. Se optar por um domínio curto e simples, irá permitir que o mesmo seja facilmente memorizado pelos utilizadores e clientes.

Evite criar um domínio demasiado longo ou complexo, limitando a sua extensão até a um máximo de 15 caracteres. Evite também a utilização de caracteres especiais.

2. Evite utilizar números ou palavras com hífen

Evite ao máximo recorrer ao uso de hífen, uma vez que podem ser prejudiciais. Os hífenes estão associados a websites spammy. Se for imperativo utilizar, use apenas um para separar as palavras. Quando utilizamos hífen no nome de domínio, na altura de o digitar, os utilizadores poderão ficar confusos (o hífen é antes ou depois do de?), para além de que dificulta a memorização.

3. Evite utilizar números

Tal como com os hífenes, na escolha de um nome de domínio também deve evitar o uso de números. Isto porque, quando se trata de números, os utilizadores tendem a ficar sem perceber se o número será utilizado como numeral ou por extenso (cinco ou 5?). Recorde-se sempre que o domínio deve ser simples e claro!

Fatores SEO relacionados com Domínios

Como já mencionamos, existem mais de 200 fatores de classificação que são tidos em consideração pelo algoritmo do Google para posicionar os sites nas SERP para consultas relevantes. Dada a complexidade deste algoritmo e a imensidão de critérios, todos os esforços de SEO contam para o ajudar a melhorar o seu posicionamento.

Na hora de escolher o domínio perfeito para o seu website terá de ter em atenção todos os pormenores. Afinal de contas, o domínio é onde começa a sua presença online, correspondendo à sua identidade online. No entanto, no que diz respeito a SEO existe um conjunto de boas práticas que poderá adaptar ao seu caso específico.

Em resumo, a escolha do nome do domínio deve ser acertada, cumprindo algumas "boas práticas". Como referido, o nome deve ser curto e devem-se evitar números e palavras com hífen.

Num próximo artigo vamos falar sobre a idade do nome de domínio, autoridade do nome do domínio, privacidade, vantagens de apostar num domínio .PT, etc.

O Pplware agradece à PTISP pela produção deste conteúdo.