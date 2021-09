Elon Musk diz que o serviço Starlink da SpaceX sairá da versão beta no próximo mês

Há uma grande expectativa no projeto da SpaceX. A promessa é a rede Starlink cobrir grande parte do planeta com sinal internet e permitir um novo conceito de comunicação por satélite a preços "mais acessíveis". Contudo, este serviço ainda está em fase beta e apenas "alguns" utilizadores estão a usufruir. Em Portugal, o serviço ainda deverá demorar, pois quem já fez a pré-encomenda, tem apenas a informação "A Starlink está a programar cobertura na sua zona entre meados e finais de 2021".

Ora, como já nos encaminhamos para o final do ano, um utilizador perguntou diretamente a Elon Musk quando é que o serviço Starlink sairia da versão beta. O CEO respondeu "Next month".

Starlink sai da versão beta em outubro, disse Musk

O serviço de banda larga via satélite Starlink da SpaceX sairá do modo beta em outubro, disse o CEO Elon Musk na noite passada. Musk respondeu "no próximo mês" à interpelação de um utilizador do Twitter.

A SpaceX começou a enviar convites por e-mail para a versão beta pública do Starlink em outubro de 2020. A esta altura, o serviço está longe de ser perfeito, pois as árvores podem interromper as ligações de linha de visão com os satélites e há inclusive problemas de sobreaquecimento. Recentemente alguns casos deram conta que antenas da Starlink desligam-se quando atingem os 50 ºC.

Contudo, há vários cenários onde este serviço é muito bem-vindo, onde não há qualidade de sinal de internet, locais temporários de alojamento, sítios onde o sinal 4G não tem expressão. Aliás, na pandeia foram mostrados vários casos de populações do interior que estavam praticamente isoladas sem acesso à rede global.

Assim, espera-se que a SpaceX lance mais satélites para que a rede comece a formar-se e o serviço consiga chegar a mais países e, acima de tudo, com qualidade de navegação.

Atualmente, segundo informações, a SpaceX já tem mais de 100.000 utilizadores Starlink, em cerca de uma dúzia de países. Estão já em funcionamento cerca de 1.700 satélites. A empresa tem feito encomendas para o serviço pós-beta e disse em maio que "mais de meio milhão de pessoas fizeram um pedido ou fizeram um depósito para o serviço Starlink".

Atualmente, a empresa ainda aceita encomendas. Para isso, o utilizador terá de fazer um depósito de 99 euros no site da Starlink, apesar de dizer no site "A Starlink está disponível para um número limitado de utilizadores por área de cobertura. As encomendas serão processadas por ordem de chegada."

Os primeiros 500.000 a pedir "provavelmente" receberão o serviço

Seja como for, havendo ainda "poucos satélites" lançados, o serviço será limitado a um número ainda reduzido. Assim, este limite de capacidade é imposto pelas leis da física, e a SpaceX não garantiu que todas as pessoas que fizeram a pré-encomenda receberão o acesso.

Foi mesmo Musk que disse que a empresa enfrentará um desafio quando o serviço "chegar à faixa de vários milhões de utilizadores".

A SpaceX tem permissão dos EUA para implantar 1 milhão de terminais de utilizadores em todo o país e está à procura de uma licença para implantar até 5 milhões de terminais. O número de pré-encomendas Starlink é de até 600.000 e a SpaceX está alegadamente a acelerar a sua produção das parabólicas para satisfazer a procura.