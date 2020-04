Apesar do sucesso de apps como o Zoom ou o Teams, outras apps como o Skype têm sido muito usadas nas últimas semanas. Estas são mais simples e caem fora da oferta comercial das grandes empresas e por isso são muito interessantes.

Uma das grandes limitações do Skype era a necessidade de uma conta e atá da própria app para ser usada. Isso muda completamente agora com a chegada do Meet Now. Usar o Skype para comunicar fica mais simples e já não precisa de uma conta para o usar.

Uma mudança radical no Skype

O Skype é uma das apps de comunicação que há mais anos está disponível. Tem sido a escolha de muitos para conversar ou reunir em trabalho, sendo simples de usar e muito intuitivo. É também uma excelente opção para comunicar agora, que a maioria está confinada a casa e sem poder sair.

Um dos maiores problemas do Skype era a sua dependência de conta, para que os utilizadores pudessem reunir. Para facilitar neste ponto, surge agora uma novidade importante. O Meet Now vem dispensar todas as exigências e tornar ainda mais simples a utilização do Skype.

O Meet Now muda o paradigma

Para usar esta novidade só precisam de criar uma nova reunião e partilhar o link gerado para essa mesma conversa. Tudo é feito dentro da app e requer o mínimo de intervenção do utilizador. Toda a conversa e os ficheiros partilhados vão ficar disponíveis por vários dias.

Do lado de quem recebe o convite não é necessário ter uma conta do Skype ou sequer a própria aplicação instalada. Basta seguir o link e tudo poderá acontecer dentro da janela do browser, mantendo todas as possibilidades deste serviço.

Não precisa de conta ou Skype instalado para reunião

A própria criação de reuniões dispensa igualmente a presença do Skype. Basta aceder ao site do Meet Now e criar uma nova reunião para ser usada de imediato. Da mesma forma só precisam de partilhar o link gerado e entrar na reunião ou conversa.

Esta é uma mudança importante, que assim torna ainda mais simples a sua utilização. Agora tudo está mais fácil e menos burocrático. Não precisa de conta, de software e os utilizadores só precisam de se concentrar na conversa e no trabalho.