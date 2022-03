MB WAY: Rede que fingia ser da EDP rouba 700 mil euros

As fraudes que envolvem o MB WAY são muitas e nesse sentido todo o cuidado é pouco. Normalmente este tipo de fraudes acontecem por telefone e até presencial, sendo que os burlões conseguem enganar as vítimas para que estas introduzam dados que dão acesso às contas bancárias.

Recentemente, uma rede que fingia ser da EDP sacou às vítimas cerca de 700 mil euros pelo MB WAY.

MB WAY: Rede convencia comerciantes que tinham acerto na fatura da eletricidade

Os esquemas fraudulentos com recurso ao MB WAY são muito frequentes. A tecnologia usada garante segurança, mas a facilidade de operação leva a que os burlões criem facilmente esquemas para obter dinheiro.

Onze pessoas - entre elas dois cabecilhas, de 31 e 32 anos, e outros 4 homens e 5 mulheres, dos 21 aos 79 - burlaram, de acordo com a acusação do Ministério Público, 120 vítimas em 700 mil euros, fazendo-se passar por colaboradores da EDP.

Segundo o que é revelado, o grupo, que operava a partir de Oliveira do Douro, Gaia, montou um esquema, em 2019, que envolvia o sistema de pagamentos MB WAY. O Grupo contactava as vítimas por telefone, na sua esmagadora maioria empresários da restauração de todo o País.

Convenciam os comerciantes de que tinham direito a um acerto na fatura de eletricidade. Para receber o dinheiro, as vítimas recebiam um conjunto de dados fraudulentos para introduzir no multibanco. Disfarçavam os roubos em apostas de jogo online e contas bancárias de familiares.

Os dois principais arguidos vão aguardar o início do julgamento sujeitos à medida de coação de prisão preventiva.

Quais as recomendações de segurança na utilização do MB WAY?