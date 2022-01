Jogo online permite gastar fortuna de Elon Musk naquilo que bem entender

O atual património de Elon Musk é, sem dúvidas, cobiçável. Afinal, a fortuna do milionário não para de crescer e as suas ideias e conquistas alimentam a sua carteira a olhos vistos. Quem não gostaria de ter a oportunidade de gastar quase 200 mil milhões de dólares naquilo que bem entendesse? Pois bem, este jogo online permite-lhe gastar a fortuna de Elon Musk naquilo que quiser.

À sua disposição estão 196 mil milhões de dólares.

Um novo jogo permite gastar a fortuna de Elon Musk nos artigos que bem entender. Embora seja uma brincadeira, os mais sensíveis poder-se-ão chocar com a quantidade de coisas que os seus quase 200 mil milhões de dólares conseguem comprar.

No início deste ano, surgiu um jogo semelhante com Jeff Bezos. No entanto, menos de um ano depois, e embora tenha conhecido vários ganhos, a ascensão de Elon Musk é mais significativa. Neste novo jogo, não precisa de ganhar dinheiro de forma nenhuma, apenas pensar em que é que gostaria de o gastar.

Desde frutas, vestidos, cosmética, carros, peças de arte, animais, objetos de vários tipos, até uma nave espacial, tudo pode ser adicionado ao cesto, até ao limite de 196 mil milhões de dólares.

No mês de maio, a CNBC relatou um jogo semelhante que também utilizava o nome e a fortuna de Elon Musk, na altura. O desafio, nesse caso, passava por gastar os 160 mil milhões de dólares em 30 segundos, ou menos - este valor era a última estimativa do património líquido do CEO da Tesla e da SpaceX apurada pela Bloomberg. Ainda assim, o objetivo do jogo não era testar a rapidez com que se pode clicar e comprar, sem ponderar, mas ter noção da riqueza que os milionários acumulam.

Caso queira testar e gastar a fortuna da personalidade do ano para a Times, pode aceder ao Spend Elon Musk Money Game aqui.