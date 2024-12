A tecnologia tem sido uma forte aliada da saúde, mas não apenas em soluções para exames, tratamentos, etc. Também em portais associados à saúde, é possível encontrar ferramentas tecnológicas que ajudam os utilizadores. Já viu o mapa interativo com escalas de urgência do SNS?

Mapa interativo do SNS é atualizado de hora a hora...

O SNS (Serviço Nacional de Saúde) é o sistema público de saúde em Portugal, criado em 1979. É responsável por garantir o acesso a cuidados de saúde a todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica ou social. No site oficial do SNS é agora possível aceder a um mapa interativo com escalas de urgência do SNS.

Neste mapa, criado com a tecnologia Power BI, é possível consultar os horários das urgências que constam do Sistema Integrado de Informação de Prestadores para os sete dias seguintes. Segundo as informações, é atualizado de hora a hora e permite aos utentes pesquisarem por tipologia de urgência, por região, por unidade local de saúde e por unidade de saúde.

Os serviços de urgências que se encontram abertos estão assinalados com um circulo a verde, e os encerrados com um losango a vermelho.

MAPA SNS