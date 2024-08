Já fez transferências via SPIN? Veja a lista dos bancos aderentes ao novo sistema

O SPIN chegou recentemente, permitindo as transferências bancárias por via do número de telemóvel ou NIPC do destinatário, e tornando o processo mais seguro. Deixamos-lhe a lista de bancos que suportam este novo serviço.

Disponível desde 24 de junho, o SPIN permite que os utilizadores de serviços de pagamento façam transferências a crédito e imediatas por via do número de telemóvel (se for um particular) ou do NIPC (se for uma empresa) do beneficiário, em vez do IBAN.

Desta forma, o Banco de Portugal procura facilitar o processo e melhorar a experiência do utilizador na execução de transferências, permitindo que sejam iniciadas com base em identificadores do beneficiário conhecidos ou fáceis de memorizar (como o número de telemóvel ou o NIPC).

O SPIN está disponível, sem custos adicionais, para todos os utilizadores de serviços de pagamento, quando iniciarem transferências a crédito e imediatas, nos diferentes canais dos seus prestadores de serviços de pagamento, sejam estes remotos (por exemplo, homebanking ou aplicação móvel) ou presenciais (por exemplo, balcões).

Embora não tenha sido amplamente disponibilizado pelos bancos, o objetivo é que até ao dia 16 de setembro deste ano seja implementado pelos prestadores de serviços de pagamento. Confira a lista dos que suportam o SPIN:

Abanca Corporación Bancária – Sucursal em Portugal

Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, IGCP, EPE

Banco Activobank

Banco Atlântico Europa

Banco Bai Europa

Banco BIC Português

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – Sucursal em Portugal

Banco BPI

Banco Comercial Português

Banco CTT

Banco de Portugal

Banco do Brasil AG – Sucursal em Portugal

Banco Finantia

Banco Invest

Banco Investimento Global

Banco L.J. Carregosa

Banco Português de Gestão

Banco Santander Totta

Bankinter

BEST – B.E.S. Total

Bison Bank, S.A.

BNI Europa – Banco de Negócios Internacional

Caixa Central – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Chamusca

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Mafra

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Torres Vedras

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Bombarral

Caixa Económica Misericórdia de Angra do Heroísmo, Caixa Económica Bancária

Caixa Económica Montepio Geral

Caixa Geral de Depósitos

Haitong Bank

Novo Banco

Novo Banco dos Açores

UNICRE – Instituição Financeira de Crédito

Universo, IME, S.A.

Com o SPIN, os utilizadores podem iniciar transferências de forma rápida e segura. Segundo Nuno Mateus Coelho, especialista em cibersegurança, o SPIN será mais seguro do que as transferências bancárias como as conhecemos através do homebanking, pois "sabemos que o contacto que ali está [apresentado, aquando da transferência] é o contacto que está efetivamente ligado à conta bancária de quem vai receber o dinheiro".

Já utilizou esta novidade das transferências bancárias?