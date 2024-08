Pensão na Hora: pedir reforma online e simulador para saber quanto pode receber

Está a chegar a hora da reforma ou quer saber qual será o valor da sua pensão? Basta recorrer ao serviço Pensão na Hora. Pode seguir todo o seu processo online a ainda tem um simulador para todas as contas que precisa saber.

Pensão na Hora, sabe o que é?

O Pensão na Hora é um projeto da Segurança Social que visa simplificar e acelerar o processo de atribuição de pensões de velhice.

Este serviço online foi criado para responder às necessidades dos cidadãos, oferecendo uma maior comodidade e eficiência no acesso a um dos direitos fundamentais dos trabalhadores após a sua vida ativa.

O projeto foi desenvolvido com o objetivo de facilitar o processo de reforma dos trabalhadores que atingem a idade legal para a reforma. Tradicionalmente, o pedido de pensão de velhice envolvia uma série de procedimentos burocráticos que podiam levar vários meses até à sua conclusão.

Com este serviço, a Segurança Social reduz drasticamente o tempo de espera, permitindo que a pensão seja atribuída no próprio dia em que é solicitada, ou no prazo máximo de 24 horas.

O público-alvo são os cidadãos que já cumpriram todos os requisitos para a reforma, incluindo a idade legal (em 2024 está nos 66 anos e 4 meses, mas vai subir em 2025 para os 66 anos e 7 meses) e o período contributivo necessário.

Assim, ao solicitar a pensão através do Pensão na Hora, os beneficiários podem ver reconhecido o seu direito de forma quase imediata, sem os atrasos que caracterizavam os processos tradicionais.

Como funciona o Pensão na Hora?

O funcionamento do Pensão na Hora é simples e user-friendly, pensado para ser acessível a qualquer cidadão com acesso à internet, sendo que o serviço está disponível através do portal da Segurança Social Direta.

Para solicitar a pensão através deste serviço, o utente deve seguir os seguintes passos:

1 - Acesso à Segurança Social Direta: o primeiro passo é aceder ao portal da Segurança Social Direta, utilizando as credenciais de login (NISS e senha de acesso). Caso ainda não tenha uma conta, o cidadão pode registá-la facilmente no site.

2 - Escolha da opção "Pensão na Hora": uma vez dentro da plataforma, o utente deve procurar a opção "Pensão na Hora", disponível no menu relacionado com pensões e reformas.

3 - Verificação dos dados e requisitos: o sistema procederá à verificação automática dos dados do utente, nomeadamente a idade, o tempo de serviço e as contribuições realizadas. Se todos os requisitos estiverem cumpridos, o sistema permite avançar com o pedido de pensão.

4 - Submissão do pedido: após a confirmação dos dados, o utente pode submeter o pedido de pensão. O sistema emitirá uma confirmação do pedido e, caso não existam pendências ou irregularidades, a pensão será atribuída.

5 - Confirmação e acompanhamento: após a submissão, o cidadão pode acompanhar o estado do pedido através da Segurança Social Direta, onde será informado sobre a data de início do pagamento da pensão.

Simulador de Pensão

O Pensão na Hora não só facilita a atribuição rápida da pensão, como também inclui um simulador que permite aos cidadãos obter uma estimativa do valor da sua pensão antes de avançar com o pedido formal.

Trata-se de uma ferramenta valiosa para planear a reforma, permitindo ao utilizador simular diferentes cenários com base na idade de reforma, no tempo de serviço e nas contribuições realizadas ao longo da vida.

O simulador está disponível no portal da Segurança Social Direta e é acessível a qualquer cidadão registado. Ao introduzir os seus dados, o utente recebe uma estimativa aproximada do valor da pensão, o que lhe permite tomar decisões informadas sobre a melhor altura para solicitar a reforma.

Como é fácil de constatar, esta é uma solução que torna o processo de reforma mais rápido e acessível para os cidadãos portugueses. Com a possibilidade de atribuição imediata da pensão e a inclusão de um simulador, este serviço online representa um avanço significativo na eficiência e na simplificação dos processos burocráticos da Segurança Social.

Para quem está prestes a reformar-se, o Pensão na Hora é, sem dúvida, uma ferramenta indispensável para garantir uma transição tranquila e sem complicações para esta nova fase da vida.