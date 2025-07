Já espreitámos o novo portal da Segurança Social

Como referimos anteriormente, o novo portal de Segurança Social está a registar alguns problemas. No entanto, o Pplware já conseguiu ter acesso. Conheça as principais novidades!

Site da Segurança Social: novo design e novas funcionalidades

O acesso ao portal da Segurança Social é feito através deste link. Os browsers sugerem o endereço https://app.seg-social.pt/, mas aparentemente este já não funciona (veja se tem o link guardado nos favoritos). Apesar do acesso lento, conseguimos espreitar o novo site do portal da Segurança Social.

Segundo é referido, este novo site tem um "design moderno e uma navegabilidade mais intuitiva, foram criadas novas áreas, que representam a linha da vida do cidadão, com todas as informações e serviços da Segurança Social que acompanham as diversas fases da vida".

Além disso, "este portal pretende facilitar a relação dos cidadãos e das empresas com a Segurança Social, através de uma interação mais simples e com cada vez mais serviços disponíveis online, que permitem a efetuação de pedidos ou a consulta de processos pessoais, dispensando a ida a um serviço de atendimento para tratar de um assunto".

Uma das funcionalidades que se destaca deste novo site é o simulador de apoios da Segurança Social. Trata-se de um simulador que fornece aos Cidadãos, de forma fácil e rápida, informação sobre as prestações sociais a que podem ter direito.

Como referido, o site foi redesenhado, está mais clean e mais organizado. Para conhecer todas as novidades basta que aceda aqui.

O Portal da Segurança Social em Portugal é o site oficial onde cidadãos, empresas e entidades podem aceder a serviços, informação e funcionalidades online da Segurança Social.

