IRS: Já pode “espreitar” se vai ou não receber reembolso

É verdade que a entrega da declaração de IRS só começa a 1 de abril, mas os contribuintes já podem espreitar se vão receber ou não reembolso. Para tal, o contribuinte só tem de fazer a simulação dos dados já disponíveis na declaração pré-preenchida.

IRS: O portal já tem a maioria dos dados dos contribuintes

Se aceder ao portal das Finanças já pode ver se vai receber ou não reembolso. O portal já tem a maioria dos dados dos contribuintes, no entanto, o montante ainda pode mudar, isto se tiver de corrigir ou comunicar alguma informação à Autoridade Tributária.

Se tem IRS automático, pode ver a simulação quando entra no Portal das Finanças. Para tal basta ir ao menu do IRS, carregar na opção que diz IRS automático e depois simular se vai receber ou ter de pagar. Se não reunir as condições para entrega do IRS automático, receberá essa informação.

Para quem não tem IRS automático, pode simular com uma declaração pré-preenchida.

É de recordar que estão abrangidos pela declaração automática os contribuintes que “em 2022 apenas tenham obtido rendimentos do trabalho dependente (categoria A) e de pensões (categoria H), bem como os contribuintes que estejam inscritos na base de dados da AT para o exercício, exclusivamente, de uma atividade de prestação de serviços prevista na Tabela de Atividades anexa ao Código do IRS”, segundo refere o Fisco.