IPMA tem novo supercomputador! 20x mais poder computacional

Por questões de rapidez no cálculo e apresentação de resultados quase em tempo real, são necessárias máquinas super poderosas para o efeito. O IPMA é a autoridade nacional nos domínios da meteorologia, do clima, da sismologia e do geomagnetismo e adquiriu recentemente um supercomputador.

De acordo com as especificações, este supercomputador, batizado de Atlântico, vai disponibilizar cerca de 20x mais poder computacional face ao anterior sistema.

IPMA: Supercomputador Sistema de Modelação Oceano Atmosfera de Alta Resolução Espacial e Temporal

O IPMA inaugurou recentemente o seu novo "Supercomputador" - Sistema de Modelação Oceano Atmosfera de Alta Resolução Espacial e Temporal, denominado "Atlântico". A sessão foi presidida pelo Ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva e pelo Secretário de Estado do Mar, José Maria Costa.

Este sistema tem a capacidade de multiplicar por 20 a capacidade computacional do IPMA, melhorando significativamente a qualidade das previsões dos modelos utilizados para a emissão de avisos meteorológicos, nas previsões para a meteorologia marítima, no suporte à meteorologia aeronáutica, nos índices meteorológicos de risco de incêndio bem como em muitos outros setores.

Nas palavras do Presidente do Instituto, Miguel Miranda...

trata-se de um sistema vital para processamento de dados de alta velocidade, necessário para a modelagem matemática do clima, e que permite melhor mimetizar o comportamento complexo da realidade, para o qual é necessário este high performance computing (HPC). Além deste supercomputador vamos ter também novos radares no Atlântico, no Centro e no Sul de Portugal, com uma rede aumentada e melhorada de estações meteorológicas e ainda com a modelação do oceano

O Ministro do Mar acrescentou que este supercomputador foi a primeira ação a ser executada e se insere num plano maior para reforçar a rede colaborativa das tecnologias oceânicas, cujas outras componentes estão em curso respeitando as regras da contratação pública. Estão disponíveis 243 milhões de euros para a economia do mar, 87 dos quais para hubs azuis ou seja a criação de infraestruturas para o desenvolvimento sustentável do mar. Uma delas é o grande polo do IPMA.