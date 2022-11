Insulina vai passar a ser grátis? Post no Twitter afunda farmacêutica

Nos últimos tempos o Twitter tem sido tema de discussão pelos mais diversos motivos. Depois de Elon Musk ter adquirido a rede social, as mudanças têm sido várias e a contestação tem vindo a aumentar de volume.

Como todo o que está a acontecer, um utilizador fez uso de uma conta falsa, com nome de farmacêutica, para anunciar que a insulina passaria a ser grátis. O impacto foi desastroso... para a farmacêutica.

Twitter: Ações de farmacêutica caíram a pique...

De acordo com as informações, o utilizador começou por comprar uma conta verificada no Twitter. Após ter a conta “oficial”, alterou o nome para “Eli Lily and Company”, uma farmacêutica com mais de 145 anos de história.

Em seguida fez uma publicação indicando que a insulina passaria a ser grátis. Tal publicação ganhou imensa tração, o que originou uma queda “a pique” das ações da farmacêutica.

De relembrar que desde quinta-feira a rede social Twitter permite que qualquer utilizador obtenha o visto azul, desde que pague oito dólares por mês. O novo plano de verificação tem gerado o caos na rede social, devido ao aumento de perfis falsos de figuras públicas e empresas.

Desde que Elon Musk entrou em cena, o Twitter tem estado na boca do mundo. Aparentemente, a polémica não foi impedimento e a rede social atingiu o maior número de utilizadores de sempre.

A rede social disse aos seus anunciantes que o crescimento de utilizadores tem vindo a “acelerar” e atingiu máximos históricos - saber mais aqui.