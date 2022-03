Instagram vai ser bloqueado na Rússia… já na segunda-feira

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia não é apenas no território ucraniano. No campo digital as redes sociais têm sido um meio de divulgação de informação (e também desinformação) mas está por dias o acesso ao Instagram na Rússia.

Segundo informações recentes, o Instagram será bloqueado no país de Putin já na segunda-feira.

Instagram tem 80 milhões de utilizadores na Rússia

O Instagram tem um universo de 80 milhões de utilizadores na Rússia, segundo o diretor da plataforma. Como tem sido referida, esta é uma guerra híbrida uma vez que acontece no terreno, mas também no campo digital.

Como revelamos, as redes sociais Facebook e Instagram vão permitir que os utilizadores em alguns países incitem à violência contra cidadãos e soldados russos no contexto da invasão da Ucrânia, de acordo com e-mails internos vistos pela Reuters na quinta-feira. Tal já foi confirmado pela Meta e a Rússia já reagiu.

A Rússia classificou a Meta como uma “organização extremista” e vai abrir um processo criminal contra a Meta Platforms. Entretanto, a Rússia anunciou que vai restringir o acesso ao Instagram já na próxima segunda-feira (14) como resposta à mudança de política para discurso de ódio da Meta.

É ainda referido que a decisão de bloquear a app na segunda dá aos utilizadores 48 horas para transferirem as suas fotos e vídeos para outras redes sociais e notificarem os seus contactos e clientes.

