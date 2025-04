Hosting WePanel: Novo e Poderoso painel de controlo

A gestão de sites pode ser simples — se tivermos as ferramentas certas. Já conhece a ferramenta WePanel?

O wePanel é o novo painel de controlo desenvolvido pela Amen.pt. O objetivo? Simplificar a gestão de alojamento web, oferecendo uma solução acessível, intuitiva e robusta.

Combinando uma apresentação moderna com funcionalidades essenciais (e outras menos comuns), o wePanel quer responder às necessidades de quem começa agora o seu percurso online, sem descurar os utilizadores mais avançados que procuram uma ferramenta funcional e eficaz.

Funcionalidades do WePanel: tudo o que é essencial… e mais um pouco

Ao explorar as funcionalidades do wePanel, perceberá, desde logo, que este painel foi pensado para cobrir as principais necessidades de quem gere websites, sem sobrecarregar com opções complexas desnecessárias.

Entre os destaques, realce para:

Instalação de aplicações com 1 clique, como WordPress, Joomla ou Drupal

Criação de emails personalizados, com webmail incluído

Gestão de domínios e subdomínios de forma simplificada

Certificados SSL gratuitos e ativação imediata

Sistema de backups automáticos (SuperBackup), com restauro em poucos cliques

AI Site Assistant, uma ferramenta com inteligência artificial para criação rápida de sites

Tudo funciona com fluidez e os tempos de resposta no painel são bastante rápidos, como poderá constatar ao testar o Hosting wePanel da Amen.pt.

Desempenho: estável e confiável

Ideal para sites WordPress, lojas online e páginas institucionais, o wePanel oferece um ambiente de alojamento otimizado, com desempenho consistente e ferramentas pensadas para facilitar o dia a dia dos utilizadores.

Que tal experimentar e ver com os seus próprios olhos como o alojamento se comporta durante o uso diário? Comece por testar o alojamento num plano SMART, criando um site WordPress de teste. Ao longo de vários dias de utilização, observe como o desempenho se mantém, procurando por eventuais interrupções ou lentidão. Avalie os tempos de carregamento e a consistência geral do serviço num alojamento partilhado.

Além disso, experimente a integração com o SuperBackup: realize cópias de segurança e restauros ara verificar a rapidez e a facilidade do processo, sem depender do suporte técnico!

Planos disponíveis: há opções para todos os perfis

O wePanel está disponível em todos os planos de alojamento Linux da Amen.pt, que incluem:

SMART – até 5 sites, 100 GB de espaço

– até 5 sites, 100 GB de espaço ADVANCED – até 10 sites, 200 GB

– até 10 sites, 200 GB ENTERPRISE – espaço ilimitado, ideal para revenda

Em qualquer plano, estão incluídos os certificados SSL, contas de email, bases de dados MySQL, backups automáticos e suporte técnico.

Veredicto final: uma aposta segura e económica

O wePanel da Amen.pt é uma solução moderna, acessível e eficaz para quem procura alojamento web sem complicações. Junta o essencial numa interface simples, com funcionalidades avançadas disponíveis sem custos extra.

Se a cereja no topo do bolo for importante para si, então aproveite a campanha de lançamento — o plano SMART está disponível desde 0,99€/mês durante este mês (para novos clientes e planos anuais). Um valor quase simbólico para quem quer lançar um site ou testar um novo projeto online com o mínimo de investimento inicial.