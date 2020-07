Há 30 concelhos em risco de incêndio! Veja no mapa quais são

Ao todo são 30 os concelhos, pertencentes a 7 distritos que estão em risco máximo de incêndio. Tal acontece face às elevadas temperaturas que se vão registar hoje (e nos próximos dias) em Portugal.

Vejam no mapa quais os concelhos em risco de incêndio, conheça as temperaturas, humidade relativa e vento.

É verdade que o site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera – IPMA não apresenta o melhor design gráfico. No entanto, neste site podemos encontrar a melhor informação sobre o mar, tempo, sismos, espaço, fogos rurais, etc.

Risco de incêndio em Portugal

Relativamente ao alerta de risco de incêndio, podem ver aqui para cada um dos distritos de Portugal. Clicando no concelho podemos um gráfico do risco de incêndio para um determinado dia, a temperatura mínima e máxima, humidade relativa e também o vento.

Na lateral é possível ver em gráficos a evolução das variáveis referidas anteriormente. Pode também escolher nesta parte qual o distrito e respetivo concelho.

O IPMA tem várias responsabilidades ao nível do território nacional nos domínios do mar e da atmosfera. Como referido, o site não apresenta a melhor navegabilidade e design, mas possui boa informação.

Além do site podem sempre instalar a app para Android ou iOS. Podem ver mais aqui sobre a app Meteo.

Risco de Incêndio

Leia também…