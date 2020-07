A corrida ao 5G está a ser feita pelo mundo envolta em grandes avanços para a tecnologia e para as comunicações. Mas também envolta em grandes polémicas.

O Reino Unido é um dos países que mais esforços tem feito no desenvolvimento do 5G e na criação de infraestruturas. A OPPO junta-se neste percurso e anuncia que está a trabalhar com o país no desenvolvimento da primeira rede Standalone 5G em conjunto com os grandes líderes do setor.

OPPO, Vodafone e Ericsson, juntas por uma rede autónoma 5G no Reino Unido

A OPPO está intimamente ligada ao desenvolvimento de smartphones. Não sendo líder, é uma das mais relevantes empresas do segmento. Além disso, também ela está a apostar no desenvolvimento de soluções adaptadas à Era do 5G. Os seus OPPO Find X2 Pro e Reno3 são dois dos grandes exemplos desse trabalho.

É assim, com recurso a estas máquinas, que a OPPO se junta à Vodafone e à Ericsson. O objetivo é desenvolver redes Standalone 5G no Reino Unido.

De acordo com a OPPO, a implementação das primeiras redes autónomas 5G e dos primeiros serviços de divisão de redes, foram bem sucedidas e representam um importante marco para a sua construção em toda a Europa.

Implantadas na Coventry University, no Reino Unido, as novas redes foram verificadas com os smartphones da OPPO equipados com os processadores 5G da Qualcomm e da MediaTek, respetivamente.

No trabalho desenvolvido, os testes foram direcionados de forma distinta a cada um dos processadores, de forma a responder às diferentes necessidades dos utilizadores. Além disso, foram criadas diferentes fatias de rede 5G (5G network slicing). Uma delas adaptada ao acesso à Internet de alta velocidade, e outra para alunos e professores acederem aos recursos da escola de forma rápida, a uma longa distância, baixa latência e ainda com alta definição.

O Reino Unido não é o único país onde a OPPO está a trabalhar na Europa. Também a Vodafone e a Ericsson não são as únicas empresas parceiras nestes testes. A OPPO referiu no seu anúncio que está a trabalhar com mais de 40 grandes operadoras em todo o território europeu.