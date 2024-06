Telemóveis? Mais de 95% das famílias tem telefone fixo

Hoje as comunicações são essencialmente feitas através de telemóveis. No entanto, aquando da aquisição de serviços de TV + Internet é normal as operadoras "oferecerem" também um número fixo. Segundo a ANACOM, mais de 95% das famílias tem telefone fixo.

Parque de acessos telefónicos principais atingiu 5,5 milhões de acesso

O número de clientes do serviço telefónico fixo na modalidade de acesso direto era cerca de 4,5 milhões, mais 51 mil (+1,2%) do que no primeiro trimestre de 2023. O crescimento registado está associado à continuada penetração das ofertas em pacote que integram telefonia fixa.

O parque de acessos telefónicos principais atingiu 5,5 milhões de acessos equivalentes, mais 51 mil acessos do que no trimestre homólogo, sendo o menor aumento registado (+0,9%) desde o 4.º trimestre de 2019. Este crescimento deveu-se ao aumento dos acessos suportados em redes de fibra ótica e TV por cabo.

No 1.º trimestre de 2024, os acessos suportados em redes de nova geração (FTTH, redes de TV por cabo e redes móveis em local fixo), representaram 92,6% dos acessos telefónicos, tendo aumentado o seu peso em 2,0 p.p. em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Por outro lado, o número de acessos analógicos diminuiu 25,5% face ao trimestre homólogo, passando a representar apenas 4,2% do total de acessos.

No que se refere ao peso dos prestadores, a quota de clientes de acesso direto da MEO atingiu 41,7%, seguindo-se o Grupo NOS com 34,1%, a Vodafone com 21,0% e a NOWO com 2,5%. Relativamente ao trimestre homólogo, a quota de clientes de acesso direto da MEO e da NOWO diminuíram 0,1 p.p., enquanto a quota da NOS diminuiu 0,2%. Por outro lado, a quota da Vodafone aumentou 0,4 p.p..

No 1.º trimestre de 2024, foram consumidos, em média, por mês, 39 minutos por acesso, dos quais 25 minutos em chamadas fixo-fixo, 8 minutos em chamadas fixo-móvel e 1 minutos em chamadas internacionais. Em comparação com o 1T2023, foram consumidos mensalmente menos 6 minutos por acesso (-12,4%).

Pode ter acesso ao relatório estatístico aqui - Serviço telefónico fixo - 1.º trimestre de 2024.