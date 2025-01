Há 200 câmaras a devolver o IRS em 2025! Veja se a sua está na lista

Ano de 2025 Município Participação Data da ultima actualização ABRANTES 4,50 % 2024-12-05 10:47:23 AGUEDA 0,00 % 2024-12-13 10:01:38 AGUIAR DA BEIRA 0,00 % 2024-12-20 16:58:54 ALANDROAL 5,00 % 2024-12-29 14:42:00 ALBERGARIA-A-VELHA 2,75 % 2024-10-14 15:54:09 ALBUFEIRA 0,00 % 2024-12-16 10:40:24 ALCACER DO SAL 4,00 % 2024-10-03 13:22:22 ALCANENA 4,70 % 2024-12-20 09:04:15 ALCOBAÇA 2,20 % 2024-12-27 20:18:58 ALCOCHETE 4,00 % 2024-12-26 12:01:56 ALCOUTIM 0,00 % 2024-09-27 10:45:56 ALENQUER 4,80 % 2024-12-16 14:58:48 ALFANDEGA DA FE 5,00 % 2024-10-08 11:21:03 ALIJO 2,50 % 2024-12-23 12:23:59 ALJEZUR 0,00 % 2024-12-17 11:40:08 ALJUSTREL 5,00 % 2024-12-30 16:33:02 ALMADA 3,50 % 2024-12-23 15:41:09 ALMEIDA 0,00 % 2024-12-23 14:33:53 ALMEIRIM 5,00 % 2024-10-08 15:20:09 ALMODOVAR 4,00 % 2024-10-07 15:08:14 ALPIARÇA 5,00 % 2024-12-27 15:18:02 ALTER DO CHÃO 2,50 % 2024-10-10 15:03:52 ALVAIAZERE 2,50 % 2024-12-13 11:58:00 ALVITO 4,00 % 2024-12-19 20:49:38 AMADORA 3,50 % 2024-12-19 15:30:18 AMARANTE 5,00 % 2024-12-26 14:53:52 AMARES 5,00 % 2024-12-23 09:32:02 ANADIA 3,00 % 2024-11-06 14:16:44 ANGRA DO HEROISMO 5,00 % 2024-12-10 12:38:06 ANSIÃO 2,00 % 2024-12-17 10:43:08 ARCOS DE VALDEVEZ 3,00 % 2024-12-25 20:10:14 ARGANIL 0,00 % 2024-12-10 15:12:09 ARMAMAR 1,00 % 2024-10-01 14:51:44 ARRAIOLOS 5,00 % 2024-12-26 11:35:08 ARRONCHES 0,00 % 2024-12-18 16:16:32 ARRUDA DOS VINHOS 3,70 % 2024-12-02 15:09:11 AVEIRO 5,00 % 2024-11-29 10:39:19 BAIÃO 5,00 % 2024-12-30 20:55:34 BARCELOS 4,75 % 2024-12-26 14:26:39 BARRANCOS 3,00 % 2024-12-17 09:02:13 BATALHA 5,00 % 2024-10-23 10:07:27 BEJA 5,00 % 2024-12-11 11:06:11 BELMONTE 2,50 % 2024-10-08 16:37:25 BENAVENTE 2,50 % 2024-12-13 09:40:00 BOMBARRAL 3,50 % 2024-10-09 17:34:23 BOTICAS 0,00 % 2024-11-26 14:57:06 BRAGA 3,00 % 2024-12-29 17:15:03 BRAGANÇA 5,00 % 2024-12-17 17:19:39 CABECEIRAS DE BASTO 2,00 % 2024-12-17 09:29:38 CADAVAL 1,00 % 2024-12-03 10:05:02 CALDAS DA RAINHA 2,00 % 2024-12-31 17:39:11 CALHETA (AÇORES) 0,00 % 2024-12-09 10:30:26 CALHETA (MADEIRA) 0,00 % 2024-10-17 10:55:19 CAMARA DE LOBOS 3,00 % 2024-10-10 14:25:29 CAMINHA 4,50 % 2024-12-26 15:50:38 CAMPO MAIOR 5,00 % 2024-12-17 09:55:09 CANTANHEDE 5,00 % 2024-10-04 08:54:51 CARRAZEDA DE ANSIÃES 0,00 % 2024-12-10 09:20:37 CARREGAL DO SAL 5,00 % 2024-12-28 15:06:42 CARTAXO 5,00 % 2024-10-07 09:48:57 CASCAIS 5,00 % 2024-12-17 10:39:31 CASTANHEIRA DE PERA 0,00 % 2024-12-17 09:35:58 CASTELO BRANCO 1,00 % 2024-10-02 10:01:00 CASTELO DE PAIVA 5,00 % 2024-12-19 14:23:11 CASTELO DE VIDE 2,50 % 2024-12-19 16:24:21 CASTRO DAIRE 3,00 % 2024-12-02 12:01:56 CASTRO MARIM 3,00 % 2024-12-23 15:53:56 CASTRO VERDE 4,00 % 2024-10-02 12:19:00 CELORICO DA BEIRA 3,00 % 2024-12-20 11:00:09 CELORICO DE BASTO 4,00 % 2024-10-28 19:33:43 CHAMUSCA 1,00 % 2024-09-27 12:25:16 CHAVES 5,00 % 2024-12-27 09:57:43 CINFÃES 3,00 % 2024-12-13 14:59:15 COIMBRA 5,00 % 2024-11-07 12:15:56 CONDEIXA-A-NOVA 5,00 % 2024-12-27 16:38:35 CONSTANCIA 5,00 % 2024-11-27 14:03:47 CORUCHE 3,00 % 2024-12-12 10:05:24 CORVO 2,00 % 2024-12-26 14:58:20 COVILHÃ 5,00 % 2024-10-31 15:16:14 CRATO 5,00 % 2024-12-23 15:31:58 CUBA 5,00 % 2024-10-09 18:40:39 ELVAS 4,00 % 2024-12-30 11:51:05 ENTRONCAMENTO 5,00 % 2024-12-17 15:39:38 ESPINHO 4,50 % 2024-12-27 12:00:19 ESPOSENDE 5,00 % 2024-12-26 14:04:11 ESTARREJA 3,00 % 2024-12-26 16:26:47 ESTREMOZ 3,00 % 2024-12-26 11:52:48 EVORA 4,00 % 2024-12-26 09:54:55 FAFE 3,00 % 2024-12-27 10:11:08 FARO 4,50 % 2024-11-20 16:22:42 FELGUEIRAS 4,00 % 2024-12-10 16:17:00 FERREIRA DO ALENTEJO 5,00 % 2024-12-31 23:04:45 FERREIRA DO ZEZERE 1,00 % 2024-09-30 16:28:45 FIGUEIRA DA FOZ 3,25 % 2024-10-01 17:06:37 FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO 0,00 % 2024-12-23 17:02:47 FIGUEIRO DOS VINHOS 3,00 % 2024-10-25 15:41:45 FORNOS DE ALGODRES 5,00 % 2024-12-30 16:22:52 FREIXO DE ESPADA A CINTA 5,00 % 2024-12-02 11:25:46 FRONTEIRA 0,00 % 2024-11-29 15:41:14 FUNCHAL 0,00 % 2024-12-18 15:45:13 FUNDÃO 5,00 % 2024-12-26 15:38:29 GAVIÃO 0,00 % 2024-10-01 16:26:49 GOIS 2,50 % 2024-10-09 16:50:25 GOLEGÃ 5,00 % 2024-12-19 10:40:28 GONDOMAR 5,00 % 2024-12-27 14:33:38 GOUVEIA 4,00 % 2024-12-30 22:03:21 GRANDOLA 5,00 % 2024-12-23 17:54:54 GUARDA 3,75 % 2024-12-16 10:23:37 GUIMARÃES 5,00 % 2024-12-19 12:16:28 HORTA 4,50 % 2024-12-26 11:09:26 IDANHA-A-NOVA 2,50 % 2024-12-26 14:12:12 ILHAVO 4,00 % 2024-12-09 16:14:45 LAGOA (ALGARVE) 2,00 % 2024-12-29 14:08:35 LAGOA (AÇORES) 5,00 % 2024-10-07 11:08:05 LAGOS 0,00 % 2024-11-04 15:43:22 LAJES DAS FLORES 1,00 % 2024-12-17 11:02:27 LAMEGO 4,00 % 2024-09-10 14:44:53 LEIRIA 5,00 % 2024-12-17 09:32:06 LISBOA 0,00 % 2024-12-16 10:27:35 LOULE 0,00 % 2024-12-15 13:14:12 LOURES 4,70 % 2024-12-17 09:38:23 LOURINHÃ 3,75 % 2024-11-19 11:51:21 LOUSADA 4,00 % 2024-12-27 16:06:10 LOUSÃ 4,00 % 2024-12-31 00:51:44 MACEDO DE CAVALEIROS 1,00 % 2024-12-28 11:53:51 MACHICO 4,00 % 2024-12-19 16:32:53 MADALENA 5,00 % 2024-12-17 17:03:27 MAFRA 4,75 % 2024-12-23 10:49:23 MAIA 5,00 % 2024-12-12 10:13:20 MANGUALDE 4,00 % 2024-12-06 16:48:28 MANTEIGAS 0,00 % 2024-07-12 17:05:26 MARCO DE CANAVESES 3,00 % 2024-12-27 09:29:51 MARINHA GRANDE 5,00 % 2024-12-11 12:12:04 MARVÃO 2,50 % 2024-12-23 10:02:17 MATOSINHOS 4,75 % 2024-12-20 13:06:54 MAÇÃO 4,00 % 2024-10-28 12:08:31 MEALHADA 2,00 % 2024-12-18 21:57:20 MEDA 5,00 % 2024-12-06 16:19:02 MELGAÇO 5,00 % 2024-12-30 12:15:19 MERTOLA 3,00 % 2024-12-20 17:14:25 MESÃO FRIO 3,00 % 2024-10-08 15:22:27 MIRA 5,00 % 2024-04-15 12:15:48 MIRANDA DO CORVO 4,00 % 2024-10-15 14:23:30 MIRANDA DO DOURO 2,50 % 2024-10-17 15:28:50 MIRANDELA 2,00 % 2024-12-30 17:53:54 MOGADOURO 2,50 % 2024-10-02 13:18:51 MOIMENTA DA BEIRA 3,00 % 2024-12-29 20:12:24 MONCHIQUE 2,50 % 2024-12-18 16:33:28 MONDIM DE BASTO 3,00 % 2024-12-27 09:29:13 MONFORTE 5,00 % 2024-12-09 14:14:41 MONTALEGRE 0,00 % 2024-10-28 14:00:45 MONTEMOR-O-NOVO 2,50 % 2024-12-26 15:00:11 MONTEMOR-O-VELHO 4,50 % 2024-12-30 18:29:47 MONTIJO 4,00 % 2024-12-20 15:34:10 MONÇÃO 2,00 % 2024-12-26 20:13:08 MORA 5,00 % 2024-12-19 16:10:16 MORTAGUA 0,00 % 2024-11-29 17:04:15 MOURA 2,50 % 2024-12-02 11:50:42 MOURÃO 2,50 % 2024-12-29 16:51:30 MURTOSA 4,00 % 2024-12-06 11:30:50 MURÇA 2,50 % 2024-12-23 10:06:27 NAZARE 5,00 % 2024-12-11 10:54:54 NELAS 4,00 % 2024-12-16 17:02:28 NISA 2,50 % 2024-10-22 09:56:20 NORDESTE 5,00 % 2024-12-23 16:01:29 OBIDOS 1,00 % 2024-12-18 11:15:19 ODEMIRA 3,50 % 2024-11-25 12:22:51 ODIVELAS 5,00 % 2024-12-16 16:56:35 OEIRAS 4,70 % 2024-12-03 10:40:13 OLEIROS 0,00 % 2024-12-30 16:38:33 OLHÃO 4,00 % 2024-12-20 10:49:44 OLIVEIRA DE AZEMEIS 5,00 % 2024-12-05 10:57:54 OLIVEIRA DE FRADES 5,00 % 2024-10-01 16:02:38 OLIVEIRA DO BAIRRO 0,00 % 2024-12-26 11:16:23 OLIVEIRA DO HOSPITAL 5,00 % 2024-10-28 11:53:53 OUREM 5,00 % 2024-12-19 11:18:29 OURIQUE 2,50 % 2024-10-03 11:29:14 OVAR 1,00 % 2024-12-16 15:06:42 PALMELA 5,00 % 2024-12-03 15:34:27 PAMPILHOSA DA SERRA 0,00 % 2024-12-16 15:50:00 PAREDES 5,00 % 2024-12-18 15:38:56 PAREDES DE COURA 3,00 % 2024-12-20 10:09:35 PAÇOS DE FERREIRA 5,00 % 2024-12-29 21:55:00 PEDROGÃO GRANDE 1,00 % 2024-12-20 12:23:50 PENACOVA 3,50 % 2024-10-04 13:46:43 PENAFIEL 5,00 % 2024-12-03 14:15:20 PENALVA DO CASTELO 4,00 % 2024-11-27 12:17:00 PENAMACOR 0,00 % 2024-12-30 18:35:35 PENEDONO 0,00 % 2024-12-29 16:43:03 PENELA 5,00 % 2024-09-30 09:41:34 PENICHE 3,00 % 2024-11-22 15:04:51 PESO DA REGUA 5,00 % 2024-12-19 11:39:09 PINHEL 5,00 % 2024-12-30 12:22:21 POMBAL 2,50 % 2024-12-20 15:04:18 PONTA DELGADA 3,50 % 2024-12-17 10:48:52 PONTA DO SOL 0,00 % 2024-10-10 17:14:40 PONTE DA BARCA 4,00 % 2024-12-30 17:31:49 PONTE DE LIMA 0,00 % 2024-12-26 12:00:53 PONTE DE SOR 3,50 % 2024-12-16 11:04:17 PORTALEGRE 3,25 % 2024-12-20 14:17:24 PORTEL 5,00 % 2024-12-13 10:57:22 PORTIMÃO 4,00 % 2024-12-18 10:49:23 PORTO 3,00 % 2024-11-06 16:39:09 PORTO DE MOS 2,50 % 2024-10-01 16:29:49 PORTO MONIZ 0,00 % 2024-12-03 21:40:50 PORTO SANTO 3,75 % 2024-12-05 14:59:41 POVOA DE LANHOSO 4,00 % 2024-12-18 09:16:11 POVOA DE VARZIM 4,00 % 2024-12-04 12:32:17 POVOAÇÃO 2,50 % 2024-11-14 15:50:52 PROENÇA-A-NOVA 2,50 % 2024-12-23 08:51:40 REDONDO 3,00 % 2024-12-26 09:16:44 REGUENGOS DE MONSARAZ 5,00 % 2024-12-06 11:02:31 RESENDE 0,00 % 2024-12-30 10:41:38 RIBEIRA BRAVA 5,00 % 2024-09-27 16:38:13 RIBEIRA GRANDE 1,50 % 2024-11-26 15:04:06 RIO MAIOR 4,40 % 2024-12-18 15:59:07 S. BRAS DE ALPORTEL 5,00 % 2024-12-20 13:08:58 S. JOÃO DA MADEIRA 4,50 % 2024-12-17 11:33:17 S. JOÃO DA PESQUEIRA 5,00 % 2024-12-23 12:14:47 S. PEDRO DO SUL 2,00 % 2024-12-26 17:22:44 S. ROQUE DO PICO 5,00 % 2024-11-18 18:15:22 S. VICENTE 5,00 % 2024-12-11 10:53:32 SABROSA 0,00 % 2024-12-20 12:53:43 SABUGAL 0,00 % 2024-12-23 14:24:58 SALVATERRA DE MAGOS 5,00 % 2024-10-03 12:00:23 SANTA COMBA DÃO 4,40 % 2024-12-26 11:29:12 SANTA CRUZ 4,00 % 2024-10-25 11:17:10 SANTA CRUZ DA GRACIOSA 3,00 % 2024-12-23 09:48:54 SANTA CRUZ DAS FLORES 0,00 % 2024-11-28 11:40:52 SANTA MARIA DA FEIRA 5,00 % 2024-12-23 11:39:08 SANTA MARTA DE PENAGUIÃO 0,50 % 2024-12-05 10:59:34 SANTANA 0,00 % 2024-10-01 16:38:21 SANTAREM 4,50 % 2024-12-27 12:30:24 SANTIAGO DO CACEM 5,00 % 2024-10-04 14:29:53 SANTO TIRSO 3,50 % 2024-12-05 10:09:37 SARDOAL 5,00 % 2024-12-30 08:43:16 SATÃO 5,00 % 2024-12-18 16:57:55 SEIA 2,50 % 2024-10-04 17:23:55 SEIXAL 5,00 % 2024-12-18 11:44:03 SERNANCELHE 5,00 % 2024-12-18 09:07:59 SERPA 5,00 % 2024-12-28 15:48:03 SERTÃ 2,50 % 2024-12-30 10:30:00 SESIMBRA 5,00 % 2024-12-23 16:34:13 SETUBAL 3,30 % 2024-12-26 10:14:01 SEVER DO VOUGA 2,50 % 2024-12-16 12:12:09 SINES 3,75 % 2024-12-18 10:25:58 SINTRA 4,00 % 2024-11-22 15:05:02 SOBRAL DE MONTE AGRAÇO 5,00 % 2024-12-04 12:31:46 SOURE 5,00 % 2024-10-01 10:50:05 SOUSEL 5,00 % 2024-12-05 09:51:51 TABUA 5,00 % 2024-10-21 11:54:32 TABUAÇO 4,00 % 2024-10-08 12:16:13 TAROUCA 5,00 % 2024-12-11 13:50:42 TAVIRA 2,50 % 2024-12-16 09:51:31 TERRAS DE BOURO 4,50 % 2024-12-17 11:19:09 TOMAR 4,00 % 2024-12-27 11:27:17 TONDELA 2,50 % 2024-12-30 11:42:14 TORRE DE MONCORVO 5,00 % 2024-12-27 17:55:03 TORRES NOVAS 5,00 % 2024-12-12 11:39:47 TORRES VEDRAS 3,75 % 2024-12-27 10:45:08 TRANCOSO 0,00 % 2024-10-01 15:57:51 TROFA 4,00 % 2024-12-13 11:17:04 VAGOS 2,50 % 2024-12-30 18:12:28 VALE DE CAMBRA 2,50 % 2024-10-22 15:34:39 VALENÇA 0,00 % 2024-12-30 16:38:25 VALONGO 5,00 % 2024-12-02 10:21:12 VALPAÇOS 5,00 % 2024-11-15 16:15:06 VELAS 0,00 % 2024-12-26 14:39:46 VENDAS NOVAS 5,00 % 2024-12-23 11:45:27 VIANA DO ALENTEJO 2,50 % 2024-12-31 09:26:49 VIDIGUEIRA 5,00 % 2024-11-26 16:11:56 VIEIRA DO MINHO 0,00 % 2024-12-09 16:54:41 VILA DE REI 2,50 % 2024-09-26 10:28:17 VILA DO BISPO 0,00 % 2024-12-03 18:55:20 VILA DO PORTO 5,00 % 2024-07-10 12:46:55 VILA FLOR 0,00 % 2024-12-28 14:01:22 VILA FRANCA DE XIRA 4,75 % 2024-12-27 11:30:54 VILA FRANCA DO CAMPO 5,00 % 2024-12-12 15:06:45 VILA NOVA DA BARQUINHA 4,50 % 2024-11-29 10:41:32 VILA NOVA DE CERVEIRA 3,00 % 2024-12-13 15:46:32 VILA NOVA DE FAMALICÃO 4,50 % 2024-12-23 10:12:49 VILA NOVA DE FOZ COA 5,00 % 2024-12-16 16:29:53 VILA NOVA DE GAIA 2,50 % 2024-12-05 10:38:16 VILA NOVA DE POIARES 5,00 % 2024-12-17 14:12:44 VILA POUCA DE AGUIAR 5,00 % 2024-12-26 14:31:38 VILA PRAIA DA VITORIA 4,00 % 2024-12-21 19:19:04 VILA REAL 4,75 % 2024-12-23 10:38:12 VILA REAL DE SANTO ANTONIO 5,00 % 2024-12-13 16:23:43 VILA VELHA DE RODÃO 5,00 % 2024-10-24 10:18:23 VILA VIÇOSA 3,00 % 2024-10-02 14:29:42 VIMIOSO 5,00 % 2024-10-03 09:31:16 VINHAIS 0,00 % 2024-10-01 13:58:40 VISEU 4,00 % 2024-12-23 09:15:36 VIZELA 3,00 % 2024-10-21 15:00:18 VOUZELA 4,00 % 2024-09-28 22:18:57