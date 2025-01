Casas impressas em 3D podem ser uma solução para os sem-abrigo

Uma empresa especializada em impressão 3D revelou planos para criar uma comunidade impressa em 3D para pessoas sem-abrigo, no Texas. O projeto fornecerá 100 residências seguras e confortáveis, podendo inspirar outras empresas, noutros países, a seguir o mesmo caminho.

Em março do ano passado, demos-lhe a conhecer a ICON: num avanço sem precedentes para o setor da construção, a empresa americana prometeu transformar radicalmente a forma como as casas são construídas.

Uns meses depois, em dezembro, a mesma empresa revelou planos para criar uma ambiciosa comunidade impressa em 3D, com 100 residências, alegadamente, seguras e confortáveis.

Em colaboração com a Fundação Lennar, o projeto da ICON está localizado no ministério cristão de assistência social Mobile Loaves & Fishes' Community First! Village, em Austin. Trata-se de uma expansão de uma anterior comunidade mais pequena impressa em 3D no local, que construiu 17 casas.

Além das 100 casas impressas em 3D, foram anunciadas mais de mil habitações tradicionais.

As estruturas impressas em 3D estão a ser construídas, utilizando a impressora Vulcan 3D da Icon, que extrai uma mistura própria, semelhante a cimento, em camadas para construir a estrutura básica da casa.

Os trabalhadores humanos instalam o telhado, as portas e todos os elementos extra que forem necessários.

As casas medem entre 35 m2 e 96 m2, todas dispostas num só piso.

O único bairro do seu género no país, Community First! Village oferece habitação acessível e permanente e uma comunidade de apoio a homens e mulheres que estão a sair da situação crónica de sem-abrigo. Um desenvolvimento da Mobile Loaves & Fishes, este programa residencial transformador existe para amar e servir os vizinhos de Austin que têm vivido nas ruas, ao mesmo tempo que capacita a comunidade circundante para um estilo de vida de serviço com os sem-abrigo.

Disse a ICON, num comunicado.

Além deste projeto e de outro, chamado Wolf Ranch e de luxo, a Icon está envolvida na criação de habitats espaciais, com impressão 3D, para a NASA.