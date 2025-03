Google Calendar já tem a ajuda da IA com a Gemini, mas ainda não será para todos

De forma muito acelerada, a Google tem integrado a sua IA nos seus produtos. Esta é uma ajuda enorme que surge com a Gemini, mas que facilita nos processos do dia a dia. A mais recente integração chega ao Google Calendar, mas ainda não pode ser usada por todos.

A integração da IA ​​nos produtos e serviços da Google está completa. Nas últimas semanas, temos visto os planos da empresa de Mountain View para tornar a IA parte do Gmail, do Google Calendar e, claro, dos Pixels concretizados. Agora foi revelado que criar um evento no Google Calendar vai tornar-se mais fácil graças à IA.

O pormenor é interessante porque utiliza a IA para tornar a integração entre o Gmail e o Google Calendar ainda melhor. A mudança surge sob a forma de um novo botão associado à Gemini que será integrado no Gmail. Este item permitirá criar eventos no Google Calendar automaticamente, utilizando o Gemini para executar esta tarefa.

Como pode ver na imagem, será integrado um novo botão no Gmail que terá o ícone Gemini e cujo conteúdo indica "Adicionar ao Google Calendar". A operação é simples, a Gemini encarregar-se-á de identificar os e-mails que contenham conteúdos relacionados com o Google Calendar.

Esta identificação de e-mail permitirá ao Gemini gerar eventos no Google Calendar quase automaticamente, e o utilizador será quem terá controlo sobre esta situação, pois terá de clicar no botão para criar os diferentes eventos no Google Calendar.

Embora este seja um novo recurso interessante, nem todos os utilizadores poderão tirar partido dele. A Google indicou que está disponível para qualquer pessoa que faça parte de um plano Google Workspace, incluindo:

Business Starter, Standard e Plus

Enterprise Starter, Standard e Plus

Gemini Education ou Gemini Education Premium

Google One IA Premium

Ainda não há informações se esta funcionalidade chegará aos utilizadores comuns. Tudo parece indicar que esta será uma funcionalidade destinada a utilizadores pagantes e não estará disponível para perfis que não tenham algum tipo de subscrição de um plano da Google.