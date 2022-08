O MB WAY é a solução Multibanco que lhe permite fazer transferências instantâneas, compras online e físicas, gerar cartões virtuais MB NET e ainda levantar dinheiro através do seu smartphone, tablet ou PC.

Recentemente a GNR identificou oito pessoas por burlas com MB WAY.

O MB WAY é um dos serviços mais fantásticos para pagamentos. No entanto, devido à sua simplicidade na operação, os burlões têm vindo a aproveitar-se.

Os suspeitos, cinco homens e três mulheres, foram identificados no âmbito de uma investigação. Em comunicado, a GNR esclareceu que os suspeitos, cinco homens e três mulheres, foram identificados na segunda-feira, no âmbito de uma investigação que decorria, por burla através da plataforma MB WAY, realizada pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Porto da GNR.

Os militares da GNR apuraram que os alegados burlões "abordavam as vítimas, convidando as mesmas para a criação de contas de MB WAY, solicitando que estas lhes fornecessem os códigos de acesso das contas criadas, retirando posteriormente, elevadas quantias monetárias das contas bancárias das vítimas".

No decorrer das diligências policiais foi possível proceder à localização e identificação dos oito suspeitos, tendo sido efetuadas 18 buscas domiciliárias, nove em domicílios e nove em veículos, que culminaram na apreensão de diversos cartões bancários e outros documentos relacionados com atividade financeira e ainda diverso vestuário furtado

A ação contou com o reforço dos Núcleos de Investigação Criminal (NIC) de Braga, Cantanhede, Évora e de Oliveira de Azeméis e com o apoio da Policia de Segurança Pública (PSP) do Porto.

Recomendações da GNR para uso do MB WAY