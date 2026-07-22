Finalmente… DIGI já oferece velocidade de 1 Gbps no 5G

Embora a DIGI não anuncie oficialmente velocidades Gigabit na sua rede móvel, já começam a surgir testes que demonstram esse potencial.

Estação da Digi equipada com 5G NR n78 (80 MHz)

Num teste realizado na estação LICX01831, na Murtal (Cascais), equipada com 5G NR n78 (80 MHz), foi registada uma velocidade de 1079 Mbps de download e 95 Mbps de upload.

Segundo a informação divulgada por Ricardo Saraiva, o tráfego de download foi realizado exclusivamente sobre a portadora 5G NR, sem agregação com LTE no download, demonstrando que a rede da operadora já consegue ultrapassar a barreira de 1 Gbps em determinadas condições.

Configuração da estação:

2G: 1800 MHz

4G: 900 MHz (5 MHz) + 1800 MHz (10 MHz) + 2600 MHz (10 MHz)

5G: n78 (80 MHz)

Resultados obtidos:

Download: 1079 Mbps

Upload: 95 Mbps

Estes resultados surgem numa altura em que a ANACOM aprovou alterações aos direitos de utilização de frequências da DIGI, permitindo à operadora reforçar o espectro disponível, nomeadamente na faixa dos 3,6 GHz, essencial para a oferta de serviços 5G de elevada capacidade.

Esta evolução contribui para o aumento do desempenho da rede e abre caminho para uma disponibilização mais alargada de velocidades Gigabit no futuro.