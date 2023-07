A Internet esta cada vez mais cheia de casos estranho e que podem fazer pouco senti, mas que acabam por ser o padrão. O mais recente caso veio mostrar que nada é como dantes e agora uma simples resposta de 👍 passa a ter valor legal para assumir um contrato.

Um 👍 é o centro desta questão

As formas de comunicação estão a mudar de forma dramática e hoje em dia muito do que não se diz é quase tão importante como o que se diz. A prova vem do Canadá, onde um tribunal assumiu que um simples 👍 passa a ser suficiente para tornar um contrato válido legalmente.

A história é simples e resume-se de forma rápida. Um comprador de cereais enviou uma mensagem em massa para angariar clientes e um agricultor aceitou vender 86 toneladas. O comprador enviou uma mensagem de texto com um acordo de contrato para o agricultor e pediu que este confirmasse a receção do contrato.

Este enviou a normal resposta 👍, indicando ter recebido o documento, mas desistiu do negócio depois que os preços aumentaram. O comprador processou o fazendeiro, argumentando que o polegar para cima representava mais do que apenas a receção do contrato. Isso representou um acordo com as condições do contrato, algo que um juiz concordou.

Concordar ou assumir uma proposta?

O agricultor revelou numa declaração que não teve tempo de rever o contrato e o sinal positivo foi para a receção. O juiz Timothy Keene baseou-se na definição de emoji, que revela que a imagem é usada para "expressar consentimento, aprovação ou encorajamento em comunicações digitais, especialmente nas culturas ocidentais".

Com esta decisão, podem ficar abertas as portas a muitas outras interpretações de outros emojis. Este argumento foi usado pela defesa para que não fosse aberto um precedente legal que mais tarde poderá ser usado de forma diferente. Esta interpretação foi rejeitada pelo juiz.

A verdade é que este caso pode mudar muito sobre a forma como comunicamos. No futuro teremos de ter muito mais cuidado com concordamos e com o que o fazemos, pois está sempre tudo sujeito a interpretações. Até lá, vamos continuando a enviar 👍 nas nossas conversas.