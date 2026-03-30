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Faça a consignação do seu IRS até 31 de março

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Autor: Pedro Pinto

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  1. Ze Nandoooo says:
    30 de Março de 2026 às 10:16

    Na entrega que corre a partir de 01 de Abril o valor consignado é de 1% para a grande maioria das associações.

    De lembrar também que este é um passo que pode ser feito diretamente na declaração de IRS (seja ele automático ou manual) na data da entrega. Não precisa de ser obrigatoriamente de ser escolhido antes.

    Mas não deixem de o fazer!

    Responder
    • Eu says:
      30 de Março de 2026 às 10:38

      Não percebi mesmo qual o interesse em o fazer antes.
      Nem faz sentido nem o racio de distribuição é igual.

      Responder
      • Ze Nandoooo says:
        30 de Março de 2026 às 10:59

        Nunca o fiz antes, mas só vejo uma vantagem: a entidade ficar automaticamente selecionada para futuras declarações e evitar esquecimento, tal como acontece com o IBAN.
        Se todos os anos tiver que fazer este procedimento, então já não compreendo a lógica

        Responder
  2. A1000car says:
    30 de Março de 2026 às 11:26

    O meu vai sempre pros bombeiros da minha terra

    Responder

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