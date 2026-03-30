Faça a consignação do seu IRS até 31 de março

Certamente que já viu e ouviu muitas instituições a pedir para consignarem o seu imposto de IRS. Consignar o imposto do seu IRS ou IVA não tem nenhum custo e é uma forma de ajudar uma instituição. Saiba o que tem de fazer no site das Finanças para consignar os impostos.

Consignar IRS ou IVA: Lista de entidades disponível...

Sabia que pode “doar” 0,5% do seu IRS a uma misericórdia, fundação, casa do povo, teatro, centro social e paroquial, igreja, bombeiros e variadas associações?

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) disponibiliza previamente ao prazo de entrega da declaração de rendimentos, ou do IRS Automático, a lista das entidades relativamente às quais pode vir a efetuar a Consignação em sede de IRS/IVA.

Assim, pode indicar até 31 de março, previamente ao prazo de entrega da declaração de rendimentos modelo 3 e do IRS Automático, a entidade à qual pretende consignar o IRS ou o IRS e o IVA.

Para proceder à indicação dos dados da entidade pretendida, deve selecionar o botão de "Pesquisa" junto ao campo NIF e selecionar a que pretende dentro da Lista de entidades elegíveis. Depois Submeter.

Seja solidário. Consigne, pelo menos, 0,5% do seu imposto e assim ajuda uma instituição. De relembrar que tal ação não tem nenhum impacto no seu IRS ou IVA, nem custo.