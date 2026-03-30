Faça a consignação do seu IRS até 31 de março
Certamente que já viu e ouviu muitas instituições a pedir para consignarem o seu imposto de IRS. Consignar o imposto do seu IRS ou IVA não tem nenhum custo e é uma forma de ajudar uma instituição. Saiba o que tem de fazer no site das Finanças para consignar os impostos.
Consignar IRS ou IVA: Lista de entidades disponível...
Sabia que pode “doar” 0,5% do seu IRS a uma misericórdia, fundação, casa do povo, teatro, centro social e paroquial, igreja, bombeiros e variadas associações?
A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) disponibiliza previamente ao prazo de entrega da declaração de rendimentos, ou do IRS Automático, a lista das entidades relativamente às quais pode vir a efetuar a Consignação em sede de IRS/IVA.
Assim, pode indicar até 31 de março, previamente ao prazo de entrega da declaração de rendimentos modelo 3 e do IRS Automático, a entidade à qual pretende consignar o IRS ou o IRS e o IVA.
Para proceder à indicação dos dados da entidade pretendida, deve selecionar o botão de "Pesquisa" junto ao campo NIF e selecionar a que pretende dentro da Lista de entidades elegíveis. Depois Submeter.
Seja solidário. Consigne, pelo menos, 0,5% do seu imposto e assim ajuda uma instituição. De relembrar que tal ação não tem nenhum impacto no seu IRS ou IVA, nem custo.
Na entrega que corre a partir de 01 de Abril o valor consignado é de 1% para a grande maioria das associações.
De lembrar também que este é um passo que pode ser feito diretamente na declaração de IRS (seja ele automático ou manual) na data da entrega. Não precisa de ser obrigatoriamente de ser escolhido antes.
Mas não deixem de o fazer!
Não percebi mesmo qual o interesse em o fazer antes.
Nem faz sentido nem o racio de distribuição é igual.
Nunca o fiz antes, mas só vejo uma vantagem: a entidade ficar automaticamente selecionada para futuras declarações e evitar esquecimento, tal como acontece com o IBAN.
Se todos os anos tiver que fazer este procedimento, então já não compreendo a lógica
O meu vai sempre pros bombeiros da minha terra