Evolução da COVID-19 em Portugal – Dashboard Interativo

Portugal está na curva exponencial do surto do coronavírus! Os modelos matemáticos multiplicam-se para saber quando atingimos o pico e a curva atinja o “achatamento”. São apenas previsões, mas que nos dão uma ideia do que podemos esperar.

Recentemente apareceu mais um serviço que mostra, de uma forma muito interativa, a evolução da COVID-19 em Portugal.

Por estes dias multiplicam-se as plataformas e serviços online relacionados com a COVID-19. Os números mostram bem o poder do vírus e nesse sentido temos de nos manter isolados até que o cenário mude. Com base nos dados da DGS e Pordata, foi criado um Dashboard Interativo que apresenta de forma intuitiva a evolução da COVID-19 em Portugal.

No início podemos ver todos os dados atualizados relativamente a casos confirmados, suspeitos, em vigilância, mortes, etc.

Fazendo scrool no site encontramos alguns gráficos com projeções para Portugal, Espanha e Itália. É interessante ver como se comporta o “crescimento” da linha exponencial.

Projeção PT projeta os próximos dias com base numa regressão exponencial dos valores conhecidos até hoje. A linha atualiza diariamente.

projeta os próximos dias com base numa regressão exponencial dos valores conhecidos até hoje. A linha atualiza diariamente. Projeção PT + ES projeta os próximos dias com base numa regressão exponencial dos valores conhecidos até hoje para Portugal e se nos próximos dias o número de casos confirmados se comportasse como se comportou em Espanha. A linha ajusta-se diariamente.

projeta os próximos dias com base numa regressão exponencial dos valores conhecidos até hoje para Portugal e se nos próximos dias o número de casos confirmados se comportasse como se comportou em Espanha. A linha ajusta-se diariamente. Projeção PT + IT projeta os próximos dias com base numa regressão exponencial dos valores conhecidos até hoje para Portugal e se nos próximos dias o número de casos confirmados se comportasse como se comportou em Itália. A linha ajusta-se diariamente.

O site apresenta também comparações no que diz respeito à faixa etária assim com a evolução dos casos confirmados, suspeitos e em vigilância.

São ainda apresentados valores diários acumulados de todo o país e a sua variação percentual relativo ao dia anterior. Neste site pode também obter o relatório diário da DGS. O trabalho é feito por um grupo de voluntários, a quem desde já damos os nossos parabéns pelo excelente trabalho.

De referir ainda que o site disponibiliza uma API para quem pretender ter acesso aos dados para outos projetos.

covid19pt