ESET: nova solução de autenticação multifator baseada na cloud

A ESET, empresa europeia líder em soluções de cibersegurança, anunciou hoje a introdução da versão na cloud do ESET Secure Authentication, o módulo de autenticação multifator da plataforma ESET PROTECT.

No atual panorama da cibersegurança, todos os dias ocorre um número crescente de violações de dados. Uma das formas mais comuns de os cibercriminosos conseguirem aceder aos dados de uma empresa é através de palavras-passe fracas ou roubadas, recolhidas com bots automatizados, phishing ou ataques direcionados.

Para se protegerem contra estas ameaças, além de protegerem os logins dos utilizadores em serviços críticos, as empresas podem implementar a autenticação multifator para impedir o acesso administrativo não autorizado. Ao adicionar uma solução multifator como o ESET Secure Authentication, as empresas tornam muito mais difícil para os cibercriminosos obterem acesso e comprometerem os seus sistemas.

A razão pela qual é importante utilizar o segundo fator no processo de autenticação é que muitas vezes os clientes finais utilizam as mesmas palavras-passe em todas as suas contas. E agora, complementando a versão local do ESET Secure Authentication, a ESET introduziu uma nova versão baseada na cloud desta solução que torna a autenticação multifator muito mais fácil de implementar para todos os tipos de empresas, sem necessidade de qualquer hardware local.

Michal Jankech, vice-presidente do segmento PME e MSP da ESET...

Sabemos bem como uma má escolha e utilização de palavras-passe pode levar a violações de dados devastadoras. Portanto, com a versão na cloud do ESET Secure Authentication, pretendemos fornecer uma solução que seja flexível, escalável, fácil de implementar e, acima de tudo, eficaz e acessível para empresas de todas as dimensões, melhorando a proteção de dados empresariais e reduzindo o custo total de propriedade, num esforço para oferecer ainda mais valor aos nossos clientes

Assim, o ESET Secure Authentication fornece uma maneira fácil para empresas de todas as dimensões implementarem autenticação multifator em sistemas amplamente utilizados, incluindo VPNs, Remote Desktop Protocol, Outlook Web Access e login do sistema operativo para evitar violações de dados e atender aos requisitos de conformidade. Suporta tecnologias como apps móveis com notificações push, tokens de hardware, chaves FIDO e outros métodos personalizados.

A versão na cloud do ESET Secure Authentication estará disponível através do nível de subscrição ESET PROTECT Elite, mas também como uma solução independente sem qualquer alteração no preço. No entanto, o pré-requisito para a disponibilidade da versão na cloud é ter uma conta no novo portal ESET PROTECT Hub, a porta de entrada para a plataforma de segurança unificada da ESET.