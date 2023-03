Entrega do IRS arranca amanhã! O que pode ainda fazer hoje?

É já a partir de amanhã, 1 de abril, que pode proceder à entrega da sua declaração do IRS. No entanto, até ao final do dia de hoje, os contribuintes ainda podem fazer uma coisa no Portal das Finanças.

IRS: Ainda pode reclamar os valores das despesas gerais e familiares

Como temos vindo a informar, o processo de entrega da declaração de IRS passa por diferentes fases e ações. Depois da validação das despesas, passaram a estar disponíveis os montantes das deduções à coleta proporcionados pelas despesas comprovadas por fatura e outros documentos. Caso não concorde com os valores relativos às despesas gerais e familiares pode reclamar até ao final do dia de hoje (31 de março).

No entanto, tal como refere a Deco, apesar de ser possível apresentar uma reclamação, não vale a pena iniciar uma cruzada contra o Fisco por esta razão, a não ser que estejam em causa erros grosseiros com despesas gerais familiares ou com o benefício do IVA.

De relembrar que os contribuintes que tenham rendimentos de trabalho dependente ou pensões até 8.500 em 2022 estão dispensados de entregar o IRS.

Desde o dia de ontem que passou a ser possível simular o valor do reembolso. Se aceder ao portal das Finanças já pode ver se vai receber ou não reembolso. O portal já tem a maioria dos dados dos contribuintes, no entanto, o montante ainda pode mudar, isto se tiver de corrigir ou comunicar alguma informação à Autoridade Tributária.

