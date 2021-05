Apesar de todas as confusões e problemas, é clara a aposta do WhatsApp na segurança dos utilizadores e das suas mensagens. As novidades que surgem, estão muitas vezes focadas nesta área, que é agora uma questão para todos.

Assim, e como se deverá ver em breve, o serviço de mensagens do Facebook irá ter uma novidade. Esta vem simplificar a segurança e garantir ao utilizador que o acesso às suas mensagens está protegido. Para isso vai usar algo natural num smartphone. Falamos, claro, numa simples chamada.

A segurança do WhatsApp volta a crescer

Para além da segurança que o WhatsApp tem de garantir aos utilizadores, há outras áreas onde tem de manter os níveis de proteção. Só assim a confiança dos utilizadores é mantida, enquanto garante que os dados estão realmente seguros e longe de olhares alheios.

Assim, aposta em várias melhorias, para garantir a autenticação dos utilizadores nos equipamentos móveis. Estes processos assentam em padrões que a indústria entende serem os melhores, ao mesmo tempo que os torna simples e práticos para os utilizadores.

Toda a proteção chega com uma simples chamada

Para confirmar um número de telefone, o WhatsApp assenta numa mensagem que envia aos utilizadores. Esta não é a forma mais segura, mas garante que rapidamente o utilizador se identifique e possa usar o WhatsApp.

A grande novidade vem complementar este processo. Chama-se Flash Call e repete o processo das mensagens, mas recorre a uma simples chamada. Estará já em testes no WhatsApp, ainda que sem estar disponível aos utilizadores.

O processo de mensagem ainda pode ser usado

Este é também um processo simples e até mais seguro, mas totalmente automatizado. O utilizador deverá dar ao WhatsApp a possibilidade de fazer chamadas e aceder ao histórico, para que este depois possa gerir os novos processos de autenticação.

Esta novidade poderá em breve ser uma realidade para todos, mas terá sempre presente a possibilidade de usar a forma tradicional com as mensagens. É mais uma forma de garantir a segurança, sem a possibilidade de ver as mensagens ou os códigos desviados, ou acessíveis por quem não deve.