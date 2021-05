Mulher encomendou uma PS5 e recebeu duas garrafas de água no Japão

Infelizmente têm-se tornado cada vez mais regulares as notícias sobre pessoas enganadas depois de encomendarem algum produto tecnológico online. E as consolas de videojogos, sendo produtos caros e desejados, são muitas vezes o isco.

Desta vez trazemos a notícia de uma mulher no Japão que comprou uma PlayStation 5, mas, em vez da consola, a sua casa chegaram-lhe duas garrafas de água.

Já foram várias as situações de pessoas enganadas depois de comprarem algo online. Alguns exemplos são o de uma mulher do Brasil que comprou um iPhone 12 Pro, mas recebeu um saco de areia; noutros dois casos, duas mulheres encomendaram um iPhone 12 Pro Max e uma recebeu uma bebida de maçã enquanto outra recebeu um azulejo partido.

No que respeita à PlayStation 5, no ano passado informámos sobre os estafetas da Amazon que roubavam as consolas, entregando apenas a caixa com algo pesado dentro.

Mulher compra uma PS5 e recebe duas garradas de água

Uma mulher foi recentemente vítima de uma burla após encomendar uma PlayStation 5 no Japão, através da Internet. Mas em vez da consola, a lesada recebeu a caixa com duas garrafas cheias de água.

Segundo o portal de notícias japonês FNN, a mulher tinha comprado a consola por 65 mil ienes, cerca de 490 euros. A encomenda demorou alguns meses a ser entregue e, quando chegou, a vítima recebeu então duas garrafas de dois litros com água.

A mulher disse que após receber a encomenda, tentou contactar a vendedora, mas sem sucesso. Desta forma, contactou as autoridades que, por sua vez, conseguiram identificar a vendedora da PS5.

De acordo com os dados, a vendedora foi identificada como Ikuko Tokuoka, uma mulher de 41 anos. Após a detenção, a mulher negou todas as acusações e explicou à polícia que enviou o produto para a cliente, no entanto não se recorda qual o conteúdo da embalagem.

Segundo as autoridades, a suspeita está desempregada e encontra-se presa por fraude. Enquanto isso, prosseguem as investigações para apurar o sucedido.