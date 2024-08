E-goi leva IA e Automação de Marketing ao Maior Evento de E-commerce da América Latina

A plataforma portuguesa E-goi fez a sua estreia com um stand no Fórum E-commerce Brasil, em São Paulo.

A E-goi, plataforma especializada em automação de marketing omnicanal e inteligência artificial, participou do Fórum E-commerce Brasil. O evento, reconhecido por ser o principal do setor na América Latina e maior do mundo, aconteceu entre os dias 30 de julho a 01 de agosto, em São Paulo, Brasil e reuniu mais de 25 mil pessoas.

Pela primeira vez no evento com um stand próprio, a empresa portuguesa expandiu o conhecimento do público a respeito dos temas de inteligência artificial e automação de marketing, além de destacar a importância dessas tecnologias para o sucesso de negócios online.

O ecossistema E-goi engloba diferentes serviços que auxiliam negócios no desenho e execução de estratégias ágeis e eficientes por meio de uma comunicação integrada e automatizada, com destaque às soluções de Tracking 360°, Customer Data Platform, Loyalty, Hipersegmentação e projetos sob medida.

Conforme o Head de Marketing da E-goi, Marcelo Caruana, participar de eventos presenciais é sempre enriquecedor.

Além de se atualizar sobre as tendências e necessidades do mercado, eventos como o Fórum E-commerce proporcionam a parceiros e clientes, e, principalmente, ajudam a conscientizar sobre as vantagens que as soluções de automação e inteligência artificial podem representar para os e-commerces, é uma troca única.

Afirma Caruana.