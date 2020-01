DuckDuckGo Lite: Pesquisas na internet absurdamente rápidas

Quem não faz pesquisas na internet? Quem não gosta de ter respostas rápidas? Se encaixa no lote de utilizadores que é exigente e quer tudo super rápido então tem de conhecer o novo motor de busca DuckDuckGo Lite.

Se desconfia do que estamos a dizer, nada melhor que experimentar e comprovar! Conheçam os resultados de alguns testes.

A principal característica do DuckDuckGo é que este motor de pesquisa não retém os dados dos seus utilizadores. Portanto, não irá monitorizar e vigiar a atividade manipulando depois os resultados que são apresentados.

Agora os responsáveis por este projeto lançaram uma versão Lite!

DuckDuckGo tem apenas… 33 KB

A página principal do DuckDuckGo (tradicional) e as páginas de pesquisa do Google têm cerca de 2 MB. Não há muitos dados para os padrões de hoje, mas o DuckDuckGo Lite reduz para apenas 33 KB.

Os únicos elementos da interface do utilizador são a barra de pesquisa e o logótipo DuckDuckGo – todos os anúncios e outras imagens simplesmente não existem. O DuckDuckGo Lite também só precisa fazer algumas solicitações para preencher a página de resultados de pesquisa, enquanto a página normal do DuckDuckGo faz pelo menos 50 e o Google faz 100 ou mais. Tal significa uma pesquisa quase instantânea onde o utilizador tem de esperar milissegundos.

Vamos a testes…

Para testar a velocidade do novo browser, o Pplware experimentou fazer uma pesquisa com o Google, com o DuckDuckGo e com o DuckDuckGo Lite.

Com o Google, o tempo de pesquisa foi de 7,15 segundo.

Com o DuckDuckGo, o tempo de pesquisa foi de 2,09 segundos.

Por fim experimentamos o DuckDuckGo Lite. O tempo de abertura da pesquisa foi de apenas…268 ms.

Se mesmo assim ainda não está convencido, experimentem pesquisar vocês mesmos com o DuckDuckGo Lite. Deixem feedback nos comentários sobre qual foi o tempo de apresentação dos resultados para Pplware.