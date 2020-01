Steve Jobs apresentou o primeiro Macintosh há 36 anos

A história da computação é rica e ensina-nos como temos muita desta tecnologia que damos como “nativa”. A Apple foi uma das importantes empresas para chegarmos ao atual nível tecnológico. Assim, há 36 anos, Steve Jobs apresentava o primeiro Macintosh. A agora icónica máquina pesava 7,5 quilos e custava 2.495 dólares.

O rato fazia toda a diferença num computador que “desenhou” o futuro daquele dia em diante.

Steve Jobs apresentou o Macintosh 128K para ombrear com a IBM

No dia 24 de janeiro de 1984, o ex-CEO da Apple, Steve Jobs, apresentou o primeiro Macintosh na reunião anual de acionistas da Apple, em Cupertino, Califórnia. Era assim estreado o novo computador equipado com um ecrã a preto e branco de 9 polegadas, um processador Motorola 68000 de 8MHz, 128KB de RAM, uma unidade de disquetes de 3,5 polegadas. Tudo isto ao preço de 2495 dólares.

Na altura, quem dominava o mercado dos computadores era a poderosa IBM. Assim, a máquina que Steve Jobs estava a propor tinha de ter trunfos que a atirasse para a ribalta. Então, o computador, que pesava quase 8 quilos, oferecia um programa de processamento de texto, um pacote gráfico e um rato. Estava assim lançado um produto para a Apple entrar no mercado dos computadores pessoais.

A máquina era distinta não só pelos argumentos que eram publicitados mas também pela aparência. Era uma máquina compacta, com linhas bem conseguidas e com a drive de disquetes já com tecnologia inovadora.

Numa tradicional keynote anual aos acionistas, Jobs tirou o Macintosh de uma bolsa, ligou-o e o Mac tinha uma pequena mensagem para todos os presentes.

As “hostilidades” começavam então a dar mais nas vistas, algo que parecia agradar na altura ao CEO da empresa de Cupertino. A máquina apresentada tinha uma mensagem para todos.

Olá, eu sou o Macintosh. É ótimo sair daquele saco. Não estou acostumado a falar em público, gostaria de partilhar convosco uma máxima que pensei na primeira vez que conheci um sistema da IBM: NUNCA CONFIES NUM COMPUTADOR QUE NÃO CONSIGAS LEVANTAR! Obviamente, eu posso falar, mas neste momento gostaria de me sentar e ouvir. Então, é com considerável orgulho que apresento um homem que tem sido como um pai para mim… STEVE JOBS.

Um computador que feitas as correções custaria hoje 6 mil dólares

A máquina apresentada tinha um preço muito alto. Contudo, dada a necessidade naquela época de sistemas avançados, o Macintosh vendeu bem. De tal forma que a Apple atingiu a marca das 70.000 unidades vendidas até maio de 1984.

Na mira de Jobs estava o evento Super Bowl “1984”. Então, a empresa produziu o icónico anúncio para o Super Bowl. Segundo a informação da época, este anúncio, que a Apple investiu e estreou dias antes, pode ter ajudado significativamente às vendas do novo Macintosh.

Apple nunca mais parou de lançar computadores

O caminho estava traçado e a empresa depois do Macintosh, apresentou o Macintosh II, o Macintosh Classic, o PowerBook, o Power Macintosh, o iMac G3, o iBook, e assim por diante. Decorridos todos estes anos, temos a herança presente na linha atual do Mac, que inclui o MacBook Air, MacBook Pro, iMac, iMac Pro, Mac mini, e Mac Pro.

Conforme os dados veiculados ano após ano, atualmente a Apple é um dos principais fornecedores de PCs do mundo. A marca colocou no mercado cerca de 18 milhões de Macs em todo o mundo em 2019. Por outro lado, a IBM, outrora a feroz concorrente da Apple, já não está neste mercado dos computadores pessoais. A empresa vendeu a sua tecnologia à Lenovo no início dos anos 2000.