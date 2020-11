Discord: Aprenda a criar facilmente canais dentro do servidor

Para quem procura por plataformas digitais para conversação o que não faltam por aí são soluções muito interessantes. Temos o Facebook Messenger, hangouts, Skype, WhatsApp, etc, etc. Recentemente demos a conhecer a plataforma Discord que é direcionada para equipas. Pode criar salas de aula, equipas de desenvolvimento de software, equipas de ação contra a COVID-19, etc.

Depois de mostrarmos como podem criar um servidor e convidar amigos hoje vamos ver como se podem criar canais.

É uma das plataformas do momento ao estilo de um IRC, mas com muitas funcionalidades inovadoras. Chama-se Discord e é normalmente uma plataforma que está associada aos gamers para conversação. No entanto, esta plataforma permite facilmente a comunicação com amigos e com as mais diversas comunidades.

Com o Discord podemos criar uma sala de aulas, um grupo de jogadores, uma comunidade artística mundial ou juntar apenas amigos para a conversa.

Aprenda a criar canais dentro do Discord

Depois de criarmos um servidor dentro do Discord, que funciona como se fosse a nossa comunidade, podemos criar canais dentro do mesma. Na sequência do nosso último tutorial, o Discord criou canais de texto e canais de voz que podem ser usados de imediato.

No entanto, os utilizadores podem também criar os seus próprios canais de comunicação.

Para criar um canal de comunicação basta carregar com o botão do lado direito do rato sobre a zona onde estão os outros canais e escolher a opção Criar Canal.

Em seguida basta escolher qual o Tipo de Canal e um nome para o mesmo. Podemos também nesse momento definir se o canal é publico ou privado dentro da comunidade. Por fim basta carregar em Criar Canal.

Depois de criar o canal, é possível definir quem são os administradores do mesmo e também um conjunto de permissões. Esta parte analisaremos num próximo artigo.

E está feito esta parte! Com os passos anteriores já conseguem criar um canal dentro do servidor. Num próximo tutorial, como referido, iremos analisar como definir permissões para os vários utilizadores e cargos do canal.

O Discord está disponível para os mais diversos sistemas e daí a versatilidade ser também um dos pontos fortes.

