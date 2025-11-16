DIGI cresce em número de clientes, mas custos são elevadíssimos

A Digi Portugal continua a reforçar a sua presença no mercado nacional, mas enfrenta um desequilíbrio financeiro significativo. Apesar do aumento constante da base de clientes, os custos operacionais continuam substancialmente superiores às receitas.

DIGI com crescimento sólido na base de clientes

Segundo revela o ECO, no terceiro trimestre do ano, a operadora registou um aumento consistente de subscritores:

443 mil clientes móveis, um crescimento trimestral de 5,48%.

150 mil clientes de internet fixa, mais 4,17% face ao trimestre anterior.

Este crescimento confirma o interesse dos consumidores portugueses nos serviços de baixo custo que a Digi tem vindo a oferecer desde que entrou no país.

Entre janeiro e setembro, a Digi Portugal alcançou 52,5 milhões de euros em receitas. No entanto, o valor é insuficiente para cobrir os gastos, que ascenderam a 88,2 milhões de euros no mesmo período, ou seja, 68% acima das receitas.

A empresa reportou ainda um EBITDA negativo de 110 milhões de euros relativo à operação em Portugal, sublinhando a fase desafiante que atravessa no processo de consolidação no mercado.