Dica rápida: Delphitools é a caixa de ferramentas gratuita que tem de conhecer
É unánime: a internet está cheia de coisas boas e atulhada de coisas sem serventia alguma. No Pplware, focamos a nossa atenção para mostrar tudo o que de bom se faz. Exemplo disso é esta caixa de ferramentas. Venham conhecer o site, a app, o manancial de ferramentas que é a plataforma Delphitools.
Delphitools: a caixa de ferramentas gratuita que todos deviam ter no navegador
A Internet está cheia de serviços que exigem registos, subscrições e partilha de dados pessoais. Mas há projetos que seguem uma filosofia diferente. Um desses exemplos é o Delphitools, uma plataforma que reúne dezenas de ferramentas úteis, gratuitas e focadas na privacidade do utilizador.
Disponível através do site Delphitools, esta coleção de utilitários foi criada para resolver pequenas tarefas do dia a dia, sem necessidade de criar contas, instalar software ou enviar dados para servidores externos. Segundo o criador, todas as operações são executadas localmente no navegador do utilizador.
Ferramentas para praticamente tudo
A plataforma Delphitools disponibiliza dezenas de aplicações organizadas por categorias.
Entre as mais úteis encontram-se:
- Gerador de códigos QR personalizados
- Gerador de códigos de barras
- Conversores de unidades
- Calculadora científica
- Conversor de bases numéricas
- Gerador de paletas de cores
- Testador de expressões regulares (Regex)
- Gerador de meta tags para websites
- Ferramentas de codificação e descodificação de texto
- Conversores e manipuladores de imagens
- Ferramentas de análise e transformação de texto
A grande vantagem é que cada ferramenta faz apenas uma tarefa, mas fá-la de forma simples e rápida.
Privacidade como prioridade
Num momento em que muitos serviços online dependem da recolha de informação dos utilizadores, o Delphitools segue uma abordagem oposta.
O projeto afirma não exigir registos, não utilizar mecanismos de rastreamento e não recolher dados pessoais. Além disso, o processamento é realizado localmente no dispositivo do utilizador, o que reduz preocupações relacionadas com privacidade e segurança.
Um projeto de código aberto
Outro aspeto interessante é o facto de o Delphitools ser um projeto de código aberto. O criador descreve-o como uma coleção de ferramentas simples que “deveriam já vir incluídas em qualquer computador”, mas que muitas vezes obrigam os utilizadores a procurar soluções dispersas pela Internet.
O projeto está também disponível para iPhone e iPad, além de contar com uma versão para linha de comandos destinada a utilizadores mais avançados.
Uma alternativa refrescante à web moderna
Num ecossistema digital cada vez mais dominado por publicidade, subscrições e inteligência artificial aplicada a tudo, o Delphitools aposta numa filosofia diferente: ferramentas pequenas, rápidas, gratuitas e que respeitam o utilizador.
Para quem procura uma coleção de utilitários online sem complicações, esta pode muito bem tornar-se uma das páginas favoritas nos marcadores do navegador.