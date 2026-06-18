Dica rápida: Delphitools é a caixa de ferramentas gratuita que tem de conhecer

É unánime: a internet está cheia de coisas boas e atulhada de coisas sem serventia alguma. No Pplware, focamos a nossa atenção para mostrar tudo o que de bom se faz. Exemplo disso é esta caixa de ferramentas. Venham conhecer o site, a app, o manancial de ferramentas que é a plataforma Delphitools.

Delphitools: a caixa de ferramentas gratuita que todos deviam ter no navegador

A Internet está cheia de serviços que exigem registos, subscrições e partilha de dados pessoais. Mas há projetos que seguem uma filosofia diferente. Um desses exemplos é o Delphitools, uma plataforma que reúne dezenas de ferramentas úteis, gratuitas e focadas na privacidade do utilizador.

Disponível através do site Delphitools, esta coleção de utilitários foi criada para resolver pequenas tarefas do dia a dia, sem necessidade de criar contas, instalar software ou enviar dados para servidores externos. Segundo o criador, todas as operações são executadas localmente no navegador do utilizador.

Ferramentas para praticamente tudo

A plataforma Delphitools disponibiliza dezenas de aplicações organizadas por categorias.

Entre as mais úteis encontram-se:

Gerador de códigos QR personalizados

Gerador de códigos de barras

Conversores de unidades

Calculadora científica

Conversor de bases numéricas

Gerador de paletas de cores

Testador de expressões regulares (Regex)

Gerador de meta tags para websites

Ferramentas de codificação e descodificação de texto

Conversores e manipuladores de imagens

Ferramentas de análise e transformação de texto

A grande vantagem é que cada ferramenta faz apenas uma tarefa, mas fá-la de forma simples e rápida.

Privacidade como prioridade

Num momento em que muitos serviços online dependem da recolha de informação dos utilizadores, o Delphitools segue uma abordagem oposta.

O projeto afirma não exigir registos, não utilizar mecanismos de rastreamento e não recolher dados pessoais. Além disso, o processamento é realizado localmente no dispositivo do utilizador, o que reduz preocupações relacionadas com privacidade e segurança.

Um projeto de código aberto

Outro aspeto interessante é o facto de o Delphitools ser um projeto de código aberto. O criador descreve-o como uma coleção de ferramentas simples que “deveriam já vir incluídas em qualquer computador”, mas que muitas vezes obrigam os utilizadores a procurar soluções dispersas pela Internet.

O projeto está também disponível para iPhone e iPad, além de contar com uma versão para linha de comandos destinada a utilizadores mais avançados.

Uma alternativa refrescante à web moderna

Num ecossistema digital cada vez mais dominado por publicidade, subscrições e inteligência artificial aplicada a tudo, o Delphitools aposta numa filosofia diferente: ferramentas pequenas, rápidas, gratuitas e que respeitam o utilizador.

Para quem procura uma coleção de utilitários online sem complicações, esta pode muito bem tornar-se uma das páginas favoritas nos marcadores do navegador.

Delphiltools