Nos dias de hoje, a segurança dos utilizadores depende muito do que os sistemas operativos conseguem oferecer em termos de antivírus e firewall. Estes são os principais elementos que protegem os dados e a informação presente.

Com esta responsabilidade, importa garantir que estes elementos funcionam de forma perfeita. Para isso existem testes mínimos que podem ser realizados, de forma periódica e para garantir toda a proteção necessária.

Apesar de muitos ignorarem, a presença de um bom antivírus e de uma boa firewall num sistema operativo é essencial. Estes são os elementos que conseguem bloquear ataques e tentativas de intrusão de forma quase automática. Assim, testar estes elementos é essencial, como vamos mostrar.

Protegido com um simples teste ao antivírus

Funcionando de forma quase invisível, o antivírus garante ao utilizador que qualquer ficheiro ou site que visitam não causam problemas. Para testar este elemento, existe um teste básico e que é conhecido como EICAR. Foi desenvolvido pelos principais fabricantes e está acessível a todos.

Para usar o teste da EICAR, basta aceder ao site criado e descarregar os vários formatos existentes. O antivírus deverá detetar estes ficheiros como malignos e propor ao utilizador a sua eliminação imediata. Naturalmente que o perigo aqui é nulo.

A firewall está a garantir a sua segurança?

Outra proteção que devem validar e confirmar é a que a firewall do sistema oferece. Esta irá impedir que qualquer atacante malicioso explore portos abertos no sistema e assim consiga comprometer as máquinas do utilizador.

Para avaliarem a firewall do sistema operativo, podem usar o site ShieldsUP!, que irá avaliar os portos abertos. Acedam ao site e escolham o teste, desde portos padrão até a portos específicos, passando por todos. No final do teste, será apresentado um resultado detalhado.

Depois de avaliados estes elementos, certamente o utilizador estará mais protegido, de forma básica. Terá ainda de garantir a sua parte e evitar os problemas óbvios, mas ao menos sabe que o antivírus e a firewall vão estar a funcionar corretamente.