Crédito à habitação: Quais os bancos com spread “mais barato”?

O crédito à habitação consiste num financiamento com vista à aquisição de uma habitação própria permanente. Quem tem crédito à habitação está certamente a par de todas as notícias que têm vindo a ser difundidas.

As prestações têm vindo a disparar, isto porque as taxas Euribor estão também a subir. Saiba quais os bancos "mais baratos" para contratar atualmente crédito à habitação.

Contratar atualmente um crédito à habitação não é difícil, mas os valores atualmente praticados não ajudam. As taxas de juro têm vindo a disparar e isso reflete-se na prestação mensal. A oferta comercial dos bancos não tem variado muito e isso limita o cliente final.

Segundo refere o Banco de Portugal, uma das decisões importantes a tomar na contratação de um crédito à habitação é a escolha da taxa de juro. A taxa de juro pode ser fixa ou variável. Em Portugal a grande maioria dos empréstimos tem taxa de juro variável. Quando os empréstimos têm taxa de juro fixa, esta aplica-se normalmente apenas durante alguns anos. Nos créditos à habitação com taxa de juro variável, a taxa de juro do empréstimo resulta da soma de duas componentes: o indexante ou taxa de referência, que é a Euribor, e o spread.

O cliente pode escolher o prazo da Euribor, sendo as Euribor a três e seis meses as mais frequentemente usadas em contratos de crédito à habitação.

O valor da Euribor é revisto após o prazo a que se refere. Por exemplo, a Euribor a três meses é revista trimestralmente e a Euribor a seis meses semestralmente.

De acordo com uma consulta do Eco ao preçário de 11 instituições financeiras responsáveis por mais de 95% do crédito à habitação concedido às famílias, verifica-se que, em média, o spread mínimo praticado é de 1%.

De salientar que uma proposta com o spread mais baixo nem sempre significa uma prestação mais baixa, nem do crédito mais barato.

O spread é livremente definido pela instituição de crédito para cada contrato de crédito à habitação. Na determinação do spread a instituição pondera não só o risco de crédito do cliente, mas também as garantias do empréstimo, incluindo a relação entre o montante do empréstimo e o valor do imóvel sobre o qual é constituída uma hipoteca (rácio LTV ou loan-to-value).

Segundo notícias de hoje, as taxas Euribor sobem a três e seis meses para novos máximos de 14 anos.