COVID-19: Qual o risco de infeção na sua zona? Veja no mapa

Todos os dias ficamos a saber o número de infetados por COVID-19 no nosso país e no mundo. Os números são uma aproximação aos números reais até porque, no caso de Portugal, a Direção-Geral de Saúde (DGS) só tem em consideração os dados que estão inseridos na plataforma de registo.

Com base nesse números quer saber qual o nível de risco na sua zona? Veja no mapa interativo que foi criado por uma equipa de investigadores.

Qual o nível de risco de infeção por COVID-19 na minha zona?

Tendo como fonte os dados divulgados diariamente pela DGS, investigadores do Centro de Recursos Naturais e Ambiente (CERENA) do Instituo Superior Técnico criaram uma ferramenta que permite ter uma noção do risco de infeção na sua zona.

Estes “mapas de risco” podem ser usados pelas autoridades de saúde pública para identificar áreas de risco locais relacionadas às taxas diárias de infeção – o número diário de infeções por 10 000 habitantes por município – e para orientar as atividades de vigilância e controlo.

Os mapas de risco de infeção são resultado de um modelo de simulação estocástica que leva em consideração as taxas de infeção relatadas por município, os padrões espaciais da contaminação e a incerteza associada, resultante do ruído / incerteza relacionado à dimensão de cada população do município.

A ferramenta interativa baseada em SIG permite visualizar os mapas de risco e incerteza de infeção. Os mapas são organizados por dias em ordem cronológica inversa. Nesta ferramenta, o utilizador pode selecionar diferentes mapas usando a seta no canto superior esquerdo.

Mapa de Risco