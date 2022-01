Como aceder à HBO Max fora dos EUA? É possível?

A HBO Max é um dos canais de streaming dos EUA mais populares do mundo. Embora tenha sido lançado bastante recentemente, o serviço está a ser utilizado por centenas de milhares de pessoas. Isto deve-se principalmente ao incrível conteúdo original que a HBO Max tem para oferecer.

Numa altura em que o mundo estava repleto de bloqueios e restrições, e era difícil e por vezes até impossível para as pessoas irem aos cinemas, a HBO Max trouxe comodidade para casa ao lançar novos filmes diretamente no seu canal de streaming. Saiba como aceder a partir de Portugal.

Assim, títulos como Wonder Woman 1984, Suicide Squad, e Justice League Snyder's Cut são apenas alguns dos exemplos de filmes que estavam disponíveis na HBO Max no dia do seu lançamento, o que torna esta plataforma como um verdadeiro local de premiere cinemático atrativo aos fãs de todo o mundo.

Logo, é importante esclarecer que a HBO Max oferece uma enorme biblioteca de conteúdos. Estes incluem conteúdos de outros estúdios, tais como FRIENDS e Lord of the Rings, bem como originais: Game of Thrones e muito mais.

Então, alguns destes programas acima listados estão exclusivamente disponíveis no canal de streaming da HBO Max. Mas o problema é que o HBO Max não está disponível em todos os países.

Isto significa que, se alguém de Portugal quiser ver algo no HBO Max, não o pode fazer porque o canal de streaming ainda não está disponível em Portugal.

No entanto, se for alguém que queira aceder ao HBO Max em Portugal, ainda o pode fazer com a ajuda de uma VPN.

Como pode uma VPN ajudar a aceder à HBO Max EUA em Portugal?

As VPNs servem principalmente o objetivo de manter o nosso tráfego online privado e seguro.

Os serviços VPN Premium, como a PureVPN, oferecem encriptação “end-to-end online” para manter os utilizadores a salvo da vigilância online e do hacking usual das redes Wi-Fi públicas.

Mas há outra funcionalidade oferecida pelas VPNs que é muito útil para a audiência de streaming. Podem permitir-lhe aceder aos seus canais de streaming favoritos a partir de qualquer lugar.

Todos os canais de streaming, e websites em geral, dependem do seu endereço IP para saberem onde se encontra. O seu endereço IP é-lhe normalmente fornecido pelo seu ISP, e pode indicar a sua localização no mapa.

Obviamente, tudo isto permite que qualquer website que visite saiba onde se encontra nesse momento. Esta é uma característica irritante que pode por vezes impedi-lo de aceder a um sítio web bloqueado na sua região.

Importante, existe uma forma que pode permitir utilizar este incómodo em nosso proveito.

Assim, uma VPN é basicamente uma rede de servidores que estão espalhados por todo o mundo. Quando se liga a uma aplicação cliente de VPN, é possível ligar-se a qualquer um destes servidores e encaminhar o seu tráfego através deles.

Quando isto acontece, o seu endereço IP muda automaticamente do seu IP original para o endereço IP do servidor VPN ao qual está ligado. Quando isto acontece, quaisquer websites que visite veem-no como um residente do local onde o servidor VPN está baseado e não da sua localização atual.

Isto é útil se, digamos, quiser visitar um website que só está disponível nos EUA. Mudar a sua localização IP para os EUA utilizando uma VPN ajudá-lo-á a fazer exatamente isso, mesmo que esteja realmente localizado noutro país.

No entanto, este método pode não funcionar tão facilmente em praticamente qualquer canal. Isto porque a maioria dos canais de streaming atualmente, incluindo a HBO Max, são inteligentes e podem facilmente detetar se alguém está a utilizar uma VPN ou não.

Logo, encontra aqui a razão e motivo porque precisa do melhor serviço VPN para aceder à HBO Max em Portugal. E uma das melhores maneiras de o fazer é utilizar a PureVPN.

Aceda à HBO Max em Portugal com a PureVPN

Não obstante, a PureVPN é um serviço VPN premium que tem mais de 6.500 servidores em mais de 78 países em todo o mundo.

Por outro lado, a PureVPN é um dos poucos serviços VPN que lhe dão acesso aos seus canais de streaming favoritos que incluem Netflix, HBO Max, e Disney Plus.

Na verdade, aceder à HBO Max utilizando a PureVPN é mais fácil do que pensa. Tudo o que precisa de fazer é seguir os passos mencionados abaixo:

Obtenha a PureVPN Descarregue e instale a aplicação em qualquer dispositivo Inicie a sessão usando as suas credenciais PureVPN Abra a aplicação da PureVPN e ligue-se ao servidor Agora, visite a HBO Max e comece a ver os melhores conteúdos

Porquê escolher a PureVPN?

Em primeiro, a PureVPN é um serviço VPN popular que oferece tanto segurança online como liberdade na Internet.

É certo que com a PureVPN, podemos aceder aos nossos canais de streaming favoritos a partir de qualquer lugar.

Além disso, a PureVPN oferece velocidades VPN rápidas graças aos protocolos VPN de streaming compatíveis como o WireGuard e o Proxy.

Em resumo, com acesso aos seus canais de streaming favoritos e sem qualquer restrição de largura de banda, a PureVPN é uma das melhores soluções para para ver a HBO Max em Portugal.