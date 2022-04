CNN+ encerra um mês após o seu lançamento

A CNN apostou num serviço de streaming que parece ter fracassado. A partir do dia 30 de abril, menos de um mês após o seu lançamento, a CNN+ deixará de estar disponível.

Aparentemente, a plataforma não recebeu o número de espectadores que esperava para sustentar a sua existência.

Este ano de 2022 conheceu a junção de duas empresas: a Warner Media, empresa que detém a CNN, e a Discovery. Desta fusão resultou a Warner Bros Discovery e, pelo que se sabe, o fim da versão Plus da CNN.

De acordo com um comunicado de imprensa, a CNN+, um serviço de streaming criado pela CNN, será encerrado a partir do dia 30 de abril. A Warner Bros Discovery revelou que esta decisão surge pela vontade de concentrar a atenção na construção do serviço digital da estação.

Conforme revelado por relatórios recentes mencionados pelo Gizmodo, o CEO da nova Warner Bros Discovery David Zaslav opôs-se ao modelo CNN+, pois pretende que os vários serviços de streaming ligados à empresa (HBO Max, Discovery Plus e CNN Plus) possam ser agregados numa plataforma única.

Num mercado complexo de streaming, os consumidores querem simplicidade e um serviço ‘all-in’ que proporcione uma melhor experiência e mais valor do que ofertas isoladas, e, para a empresa, um modelo de negócio mais sustentável para impulsionar os nossos investimentos futuros em grande jornalismo e narração de histórias. Temos oportunidades muito interessantes pela frente no espaço de streaming e a CNN, um dos principais ativos de renome do mundo, desempenhará aí um papel importante.

Disse o CEO da Discovery J.B. Perrette, numa declaração.

Conforme revelado por um porta-voz da CNN à CNBC, apenas 10.000 pessoas estavam a utilizar o serviço de streaming diariamente, de um total de 150 mil subscritores. Tendo em conta que o total médio diário é de 773.000 espectadores do canal televisivo, a plataforma não estava a ter o impacto esperado.

Aqueles que compraram uma assinatura anual serão, à partida, reembolsados.

CNN está a passar por uma reestruturação

De acordo com a CNN, alguns dos funcionários envolvidos neste novo serviço de streaming serão despedidos e verão o seu salário, bem como outros benefícios, expirar em 90 dias. Além disso, alguns dos programas que deveriam estar exclusivamente disponíveis na CNN+ serão transmitidos através de uma adaptação desta plataforma ou passarão no canal televisivo.

Segundo o Observador, o CEO da Warner Media Jason Kilar e a diretora da Warner Media Studios Ann Sarnoff anunciaram que vão deixar a empresa.