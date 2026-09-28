Claude ganha uma “App Store” com mais de 2.000 plugins e agentes de IA

A Anthropic quer transformar o Claude numa plataforma mais completa para empresas. A tecnológica lançou o Claude Marketplace, um novo espaço que reúne plugins, conectores, agentes de IA, produtos desenvolvidos por parceiros e serviços de consultoria.

O marketplace já está disponível publicamente e conta com mais de 2.000 conectores e plugins, permitindo às equipas adicionar novas capacidades ao Claude e ligá-lo às aplicações, dados e ferramentas que já utilizam.

Um catálogo para expandir o Claude

A nova plataforma está organizada em três grandes áreas: conectores e plugins, agentes e produtos e parceiros de serviços.

Os conectores permitem integrar o Claude com diferentes aplicações e fontes de dados, enquanto os plugins agrupam ferramentas, capacidades e integrações que podem ser instaladas de forma simplificada.

Entre as empresas com soluções disponíveis encontram-se nomes como Atlassian, Google, Microsoft, Notion e Salesforce.

A própria Anthropic apresenta o marketplace como uma forma de centralizar aquilo que as empresas precisam para tirar maior partido do Claude, em vez de obrigar as equipas a procurar individualmente cada integração ou ferramenta.

Agentes de IA também entram no catálogo

Uma das diferenças está na possibilidade de adquirir produtos e agentes alimentados pelo Claude desenvolvidos por outras empresas.

Entre os parceiros mencionados pela Anthropic estão CrowdStrike, Cursor, Harvey, Legora, Lovable e Snowflake.

Isto significa que o marketplace não funciona apenas como uma biblioteca de extensões. A proposta é aproximar o Claude de um verdadeiro ecossistema empresarial, onde uma organização pode encontrar ferramentas especializadas e soluções baseadas em agentes de IA.

Além das ferramentas tecnológicas, a plataforma inclui ainda parceiros de consultoria e integração de sistemas, destinados a ajudar as organizações na implementação e expansão destas soluções.

Mais do que um chatbot

O lançamento mostra também a evolução da estratégia da Anthropic. O Claude deixa progressivamente de ser apresentado apenas como um chatbot para passar a funcionar como uma plataforma à qual podem ser acrescentadas diferentes capacidades.

Um plugin pode, por exemplo, combinar ferramentas, skills, integrações e subagentes num único pacote. A Anthropic indica que os plugins podem ser utilizados no Claude na Web, Claude Desktop e Claude Cowork, ficando também disponíveis no Claude Code quando associados à mesma conta.

Para as empresas, esta abordagem pode simplificar a criação de ambientes de IA adaptados a diferentes equipas e funções.

Um novo mercado para a IA empresarial

O lançamento do Claude Marketplace coloca a Anthropic numa corrida que vai muito além do desenvolvimento do próprio modelo de linguagem.

O objetivo passa agora por criar um ecossistema de aplicações, agentes e serviços em torno da IA, aproximando o Claude de um modelo semelhante ao que já existe noutros mercados de software.

Com milhares de integrações e ferramentas disponíveis desde o lançamento, a Anthropic está a apostar numa ideia simples: em vez de cada empresa construir todas as capacidades de IA internamente, pode escolher e combinar soluções já disponíveis no ecossistema Claude.

O desafio passa agora pela segurança, gestão de permissões e controlo das integrações, especialmente quando os agentes conseguem interagir diretamente com aplicações e dados empresariais.