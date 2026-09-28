Frosthaven prepara chegada da versão 1.0 com novo trailer de gameplay

A aventura tática que levou o aclamado jogo de tabuleiro Frosthaven para o mundo digital está prestes a dar um passo importante. A Arc Games e a Snapshot Games revelaram um novo trailer de gameplay de Frosthaven, antecipando a chegada da versão 1.0, marcada para breve… muito breve.

Disponível atualmente em Acesso Antecipado no PC, Frosthaven procura transportar para o formato digital a experiência do jogo de tabuleiro criado por Isaac Childres, mantendo a sua combinação de RPG, estratégia por turnos e decisões com consequências. A Snapshot Games descreve-o como uma evolução da experiência do jogo de tabuleiro e sucessor espiritual de Gloomhaven.

Aventura nas terras geladas do Norte

Em Frosthaven, os jogadores são conduzidos para uma região inóspita e ameaçadora, onde a sobrevivência será apenas uma das preocupações. Uma antiga e poderosa relíquia começou a transmitir visões relacionadas com acontecimentos inquietantes, levando os heróis numa jornada para descobrir o seu paradeiro antes que caia nas mãos erradas.

A aventura atravessa diferentes ambientes e leva os jogadores tanto acima como abaixo das águas geladas, numa campanha que pretende combinar exploração, combate e tomada de decisões.

A experiência pode ser desfrutada a solo ou em cooperativo online, permitindo formar um grupo de heróis e enfrentar os perigos deste território congelado em conjunto.

17 heróis e muitas possibilidades

Uma das principais características de Frosthaven está na variedade de personagens disponíveis. A versão 1.0 contará com os 17 heróis jogáveis, cada um com capacidades e estilos de jogo próprios.

A construção da equipa assume, por isso, um papel fundamental. Escolher personagens com capacidades complementares, gerir recursos e encontrar as melhores sinergias entre diferentes classes será essencial para ultrapassar os desafios que aguardam os jogadores.

As decisões tomadas durante os combates podem fazer a diferença entre uma vitória cuidadosamente planeada e uma derrota inesperada. A gestão do risco e das recompensas será, assim, uma constante ao longo da campanha.

Uma adaptação pensada também para novos jogadores

Apesar da sua profundidade e complexidade, Frosthaven pretende ser acessível para todos os jogadores que nunca tiveram contacto com o jogo de tabuleiro ou com Gloomhaven.

Para a versão 1.0, a equipa preparou o Road to Frosthaven, uma introdução criada especificamente para a versão digital e que funcionará como porta de entrada para os sistemas e mecânicas do jogo.

A experiência incluirá ainda melhorias na interface e no processo de aprendizagem, bem como uma demonstração autónoma que permitirá aos novos jogadores experimentar parte da aventura antes de decidirem avançar para a versão completa.

Campanha repleta de novas funcionalidades

A chegada da versão 1.0 representa também a conclusão da adaptação digital da campanha de Frosthaven. Os jogadores terão acesso à história completa, incluindo o capítulo final, enquanto o último dos 17 heróis será introduzido no lançamento.

A nova versão contará igualmente com regras personalizáveis, permitindo adaptar determinados elementos da experiência através das chamadas House Rules. Para quem pretende conhecer melhor o universo do jogo, será ainda disponibilizado um Codex completo, reunindo informação sobre a história, personagens, criaturas e diferentes ambientes.

A Snapshot Games preparou também uma nova sequência cinematográfica de abertura e vídeos específicos para os desbloqueios dos diferentes heróis, ajudando a dar maior contexto à descoberta de cada personagem.

Um RPG para quem gosta de estratégia

A adaptação digital mantém uma das características que tornou Frosthaven conhecido entre os fãs dos RPGs tácticos: cada decisão importa.

O posicionamento no campo de batalha, a escolha das capacidades, a composição do grupo e a gestão dos recursos obrigam o jogador a pensar cuidadosamente antes de agir. O objetivo não passa apenas por derrotar os inimigos, mas por construir uma equipa capaz de enfrentar diferentes situações ao longo de uma campanha de grande dimensão.

A própria Snapshot Games destaca a aposta em mecânicas profundas, desafios exigentes e diferentes possibilidades estratégicas, tanto na experiência individual como no modo cooperativo online.

Frosthaven chega em …

Depois do período em Acesso Antecipado, Frosthaven chega à versão 1.0 no dia 15 de outubro de 2026, ficando disponível para PC através da Steam e Epic Games Store.

Com uma campanha completa, 17 heróis, cooperativo online, novas ferramentas de aprendizagem e várias melhorias destinadas tanto aos veteranos como aos recém-chegados, a versão 1.0 pretende ser a experiência definitiva desta adaptação digital.

A Snapshot Games, estúdio responsável pelo projeto e conhecido também por Phoenix Point e Chaos Reborn, continua assim a apostar no género de estratégia, levando para o PC um dos universos de RPG de tabuleiro mais ambiciosos dos últimos anos.