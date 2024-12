CIbersegurança: o que são soluções MDR, EDR, NDR e XDR?

Na última década, as soluções de deteção e resposta (DR) avançaram significativamente, muito devido ao aumento de sofisticação dos ciberataques. Os cibercriminosos aperfeiçoaram as técnicas para contornar as defesas tradicionais, tornando as soluções de deteção e resposta requisitos essenciais de uma estratégia de cibersegurança sólida.

Elementos-chave que promoveram a evolução das soluções de DR:

Prevenção, deteção e resposta : Combinar ferramentas para prevenir ataques, detetá-los em tempo real e responder de forma eficaz.

Identificação de vulnerabilidades : Avalia os pontos fracos da organização para reduzir a superfície de ataque.

Conformidade regulamentar: Integra capacidades que reforçam a postura global de cibersegurança exigida por regulamentos e seguros cibernéticos.

Cada uma das soluções de deteção e resposta tem uma função de cibersegurança nas organizações. Enquanto as soluções EDR, NDR e XDR são componentes essenciais de uma estratégia abrangente de cibersegurança, as soluções MDR atuam como um facilitador estratégico ao combinar tecnologia e conhecimentos humanos:

EDR : as soluções EDR protegem os endpoints das organizações e ultrapassam as capacidades das soluções antivírus tradicionais, centradas apenas na prevenção de ataques conhecidos.

NDR : as soluções NDR analisam o tráfego de rede em tempo real, fornecendo visibilidade profunda sem a necessidade de agentes em dispositivos individuais.

XDR : as soluções XDR combinam dados de endpoints, redes e aplicações na nuvem para fornecer uma visão unificada e responder a ameaças avançadas.

MDR: as soluções MDR combinam tecnologia avançada e a intervenção de especialistas em cibersegurança para gerir a deteção e a resposta em tempo real.

Cibersegurança: Importância da Inteligência artificial

A Inteligência Artificial demonstrou ser uma pedra angular das modernas tecnologias de deteção e resposta: permite a análise de grandes volumes de dados em tempo real e a deteção de padrões anómalos que as ferramentas tradicionais não conseguem detetar. Principais áreas de deteção:

1. Dispositivos: Deteta atividades invulgares, tais como servidores que enviam grandes volumes de dados para IPs desconhecidos.

2. Utilizadores e operações: Assinala o acesso fora de horas ou a partir de locais suspeitos.

3. Tráfego de rede: Deteta ligações a domínios maliciosos ou comunicações de comando e controlo (C&C).

4. Processos internos: Sinaliza a execução de processos não autorizados que podem comprometer a segurança.

A combinação da IA e do Machine Learning não só ajuda a detetar ameaças mais rapidamente, como também melhora continuamente as capacidades de prevenção e resposta. Com estas abordagens complementares, as organizações podem enfrentar ameaças cada vez mais sofisticadas com confiança e resiliência.